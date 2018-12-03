 Yemen′de barış için görüşmeler başlıyor | DÜNYA | DW | 05.12.2018

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DÜNYA

Yemen'de barış için görüşmeler başlıyor

Yemen'de barışı sağlamak için taraflar Stockholm'de bir araya getiriliyor. Her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü Yemen'deki savaşa son verme çabaları BM şemsiyesi altında Perşembe günü başlayacak.

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Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran'ın desteklediği isyancı Husiler arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda yürütülecek olan barış görüşmelerinin Perşembe günü İsveç'te yapılacağı açıklandı. BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada taraflar arasında siyasi sürecin 6 Aralık'ta tekrar başlayacağı belirtildi. 

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el Yemani'nin de aralarında yer aldığı 12 kişilik heyet bugün Stockholm'e ulaştı. Husi heyeti de Griffiths ile birlikte bir gün önce İsveç'e gitmişti.

Görüşmeler, 2016 yılında yapılan ve 106 gün süren müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından tarafları bir araya getirecek ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Görüşmelerde güven artırıcı çabalara odaklanılması bekleniyor. Ayrıca, başkent Sana'daki havalimanının tekrar açılması, Husilerin Taiz'deki ablukasına son verilmesi ve mahkum takası gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Daha fazlasını okumak için: Beş başlıkta Yemen Savaşı

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BM Dünya Gıda Programı, ülkedeki çatışmalar nedeniyle açlıkla mücadele eden Yemenlilere gıda yardımlarını iki katına çıkaracak. BM sözcüsü aksi halde Yemen "bir deri bir kemik kalmış insanlar ülkesine dönüşecek" dedi. (09.11.2018)

Çocuklara yardım örgütü Save the Children, Yemen'de Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasında 85 bin çocuğun açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini açıkladı. (21.11.2018)

Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğünde başlatılan savaş üç yıldan uzun süredir devam ediyor. Ülkenin üçte ikisinden fazlası yaşamak için yardıma muhtaç, kıtlık tehlikesi kapıda. (06.11.2018)

Yemen'de üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sonlandırmak için hükümet masaya oturmaya hazır olduğunu duyurdu. ABD, Çarşamba günü yaptığı açıklamada taraflara müzakere masasına dönmek için 30 gün süre tanımıştı. (01.11.2018)

Yemen'deki savaşın insani faturası

Uluslararası yardım örgütlerinin gözü de Yemen'de yaklaşık dört yıldır süren iç savaşa çözüm çabalarında olacak. Reuters'a konuşan Norveç Mülteci Konseyi'nden Muhammed Abdi, "Görüşmeler başarısız olursa ya da durursa, Yemen'in cehenneme sürüklenmesini önleme umutları da sona erecek. İnsanların şiddet, açlık ve acı ile boğulmasını izlemek zorunda kalacağız" dedi.

Ortadoğu'nun en fakir ülkerinden biri olan Yemen'deki iç savaşta şu ana kadar 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere 57 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Nüfusun yarısına tekabül eden 14 milyon kişi, açlıkla savaşıyor. Yemenlilerin üçte biri de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yardıma ihtiyacı olan her on kişiden sekizini çocuklar oluşturuyor. 1 milyon 800 bin

çocuk, gıda sıkıntısı çekiyor. Bu çocukların 400 bini hayati tehlike oluşturacak düzeyde yetersiz besleniyor.

Her 10 dakikada bir Yemenli çocuk, aşı ile tedavi edilebilir bir hastalık sonucu ölüyor. İç savaş nedeniyle 2 milyon 300 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Yemen'in 4 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

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Yemen'de savaşın kaybedenleri çocuklar

AFP,rtr,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Yemen'de savaşın kaybedenleri çocuklar  

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