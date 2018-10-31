 Yemen′de barışı sağlamak için ilk yeşil ışık | DÜNYA | DW | 01.11.2018

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DÜNYA

Yemen'de barışı sağlamak için ilk yeşil ışık

Yemen'de üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sonlandırmak için hükümet masaya oturmaya hazır olduğunu duyurdu. ABD, Çarşamba günü yaptığı açıklamada taraflara müzakere masasına dönmek için 30 gün süre tanımıştı.

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Arşiv

Üç yılı aşkın bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'de hükümet, İran'ın desteklediği Husilerle barış görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Resmi haber ajansı Saba tarafından duyurulan açıklamada "Yemen barışı geri getirmek için tüm çabaları memnuniyetle karşılıyor" denildi. Yazılı açıklamada, hükümetin güven artırıcı görüşmeleri başlatmaya, tutuklu takası yapmaya ve kapatılan havalimanlarını açmaya hazır olduğu belirtildi.

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ABD'nin ateşkes çağrısından bir gün sonra Yemen'de askeri hareketlilik başladı. Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun insani yardımın ülkeye ulaşmasında kilit öneme sahip Hudeyde'ye asker yığdığı öne sürüldü. (01.11.2018)

ABD Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri Bakanı Pompeo, başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm taraflara seslenerek Yemen'de çatışmalara son verilmesini istedi. Mattis, taraflara ateşkes için ültimatom verdi. (31.10.2018)

Yemen'de Şii Husi milisler ile Suudi Arabistan destekli hükümet birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlendi. BM, Hudeyde kentinde hayatta kalma mücadelesi veren siviller için acil yardım çağrısı yapıyor. (14.09.2018)

BM iç savaşın sürdüğü Yemen’de ülke nüfusunun yaklaşık yarısının açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Açlık tehlikesinin, "uzmanların bölgede meslek yaşamları boyunca gördükleri her şeyden büyük olabileceği" belirtildi. (24.10.2018)

Merkezi hükümetin ayrıca Husilerin kontrolündeki liman kenti Hudeyde'nin BM'nin gözetimi altına girmesini talep ettiği belirtiliyor. Stratejik öneme sahip Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri olma özelliğine sahip.

ABD'nin ateşkes çağrısından bir gün sonra Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun stratejik önemdeki liman kenti Hudeyde yakınlarında askeri varlığını güçlendirdiği öne sürüldü.

Yerel askeri kaynaklar tarafından Perşembe günü  verilen bilgiye göre, Suudi koalisyona bağlı yaklaşık 30 bin asker Hudeyde'nin güneyi ve doğu girişine gönderildi. Reuters haber ajansına konuşan askeri kaynaklar, askerlerin yanı sıra zırhlı araç ve tank gibi modern askeri malzemelerin de büyük bir operasyon için bölgeye sevk edildiğini söyledi.

BM bir ay içerisinde barış görüşmelerini başlatmak istiyor

ABD'den Çarşamba günü gelen Yemen çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler de barış görüşmelerini bir ay içerisinde başlatmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Washington yönetimi Yemen'de çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması için taraflara 30 günlük süre tanımıştı.

Yemen'de barışı sağlamak için BM'nin yürüttüğü görüşmeler, İran'ın desteklediği Şii Husilerin Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan müzakerelere katılmayı reddetmesi üzerine çökmüştü. Husiler, BM'yi görüşmeye katılacak heyetin Yemen'e güvenli bir şekilde dönmesi konusunda garanti vermemekle suçlamıştı. Daha önce Kuveyt'te yürütülen ve 108 gün süren görüşmelerden de bir uzlaşma çıkmamıştı.

Arap yarımadasının en fakir ülkesi olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Üç yıldır süren savaşta yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdiği, 8,5 milyon kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtiliyor.

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Yemen'de savaşın kaybedenleri çocuklar

DW,AFP,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Yemen'de savaşın kaybedenleri çocuklar  

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