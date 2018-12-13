Yemen'de ateşkes uzlaşısına rağmen çatışma yaşandı

Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hükümet ve isyancı Husiler ateşkes konusunda uzlaşmaya varsa da Cumartesi gecesi Hudeyde kentinde şiddetli çatışmalar yaşandı. AFP'nin hükümet kaynakları ve bölge sakinlerinden edindiği bilgilere göre çatışmalarda ve hava saldırılarında 22'si Husilerden olmak üzere 29 militan öldü. Telefonla bilgi veren bir görgü tanığı çatışmaların "şiddetli" olduğu ve savaş uçaklarının seslerinin bütün gece duyulduğunu aktardı.

Husiler yaşanan son çatışmalardan hükümeti sorumlu tuttu ve ordunun Hudeyde'deki yerleşim yerlerini bombaladığını savundu.

BM arabuluculuğunda Perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan görüşmelerde ülkedeki iç savaşın tarafları olan Yemen hükümeti ve Husiler, liman kenti Hudeyde'de ateşkesin acilen yürürlüğe girmesi konusunda uzlaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de uzlaşmayı "Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için taraflar anlaşmaya vardı" diye duyurmuştu. Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

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Silahlı güçlerin çekilmesi öngörülüyor

Ateşkesin hangi tarihten itibaren yürürlükte olacağı net olarak açıklanmasa da, varılan uzlaşmaya göre Hudeyde'deki Husi milislerinin ve hükümet güçlerinin önümüzdeki günlerde kentten çekilmesi ve 15 bin kişiyi kapsayan esir değişiminin uygulanması öngörülüyordu.

Görüşmelerde Yemen hükümeti ve Husiler Ocak ayı sonunda yeniden bir araya gelerek kapsamlı bir barış planının çerçevesini belirleme kararı almıştı.

Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek amacıyla Mart 2015'ten bu yana isyancı Husiler'e yönelik operasyonlar düzenliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iç savaşta en az 10 bin kişi hayatını kaybetti. İç savaşın etkileri nedeniyle de 14 milyon insan gıda yardımına muhtaç durumda yaşıyor.

AFP / GY, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe