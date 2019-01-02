Yemen'de 9,5 milyon kişiye gıda yardımı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) üç yıldan uzun bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'de 2018'in Aralık ayında 9,5 milyon kişiye gıda ulaştırdı.

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, 10 milyon kişiye erişmeyi hedeflediklerini ve ulaştırdıkları gıda malzemesiyle bu hedefe yaklaştıklarını söyledi. Sözcü, "Bazı bölgelerde güvenlik durumunun iyi olmamasından dolayı (bu bölgelere hedeflediğimizden) bir miktar daha az gıda malzemesi ulaştırdık" ifadesini kullandı.

Sözcü ayrıca son aylarda büyük çatışmalara sahne olan ve Aralık ayında ateşkesin sağlandığı Hudeyde'nin iki Tuhayta ile El Durayhimi bölgelerinde Ocak ayında uzun bir süreden sonra ilk kez gıda dağıtımı yaptıklarını açıkladı. Bu iki bölgeye saldırıların yoğunlaştığı geçen Temmuz ayından bu yana gıda dağıtımı yapılamıyordu.

Hudeyde'de ateşkes

Yemen'de üç yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki merkezi hükümet ile İran destekli Şii Husi milisleri 13 Aralık tarihinde Stockholm'de ateşkes kararı almıştı. Ateşkesi gözlemleyecek BM heyeti 22 Aralık'ta ülkeye giriş yapmış ve başkent Sana'daki temaslarının ardından Hudeyde'ye geçmişti.

Hudeyde kenti ve limanını kapsayan ateşkes kararının başarılı bir biçimde uygulanmasının iç savaşta önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor. Yurt dışından Yemen'e getirilen mal ve insani yardımın dörtte üçünden fazlasının giriş kapısı olan Hudeyde, stratejik öneme sahip bir liman kenti.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizin yaşandığı yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de şu ana kadar 10 bin kadar insanın hayatını kaybettiği, 15 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ve açlık sınırında olduğu tahmin ediliyor.

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DW,rtr/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe