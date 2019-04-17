Yemen savaşı en fazla hamileleri ve bebekleri vuruyor

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Yemen'deki iç savaş nedeniyle hayatını kaybeden hamile kadın ve bebeklere dikkat çekti. Örgüt ülkenin büyük kentleri arasındaki Taiz ve Abs'da sadece 2016 ile 2018 yılları arasında 36 hamile kadının ve bin 529 bebeğin ölümlerinin kayıt altına alındığını açıkladı.

Örgütün Berlin'de Çarşamba günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin bin 18'inin yeni doğan olduğu bilgisi verildi. Ölümlerin gerekçesinin erken doğum, oksijen eksikliği ve enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Abs kentindeki bir hastanede görevli ebenin görüşleri de aktarıldı. Ebenin verdiği bilgiye göre ülkede devam eden çatışmalar ve hava bombardımanı nedeniyle hastalar evlerinden çıkmaya cesaret edemiyor. Sınır Tanımaya Doktorlar, hastaneye ulaşmak için çok sayıda barikat, güvenlik noktası ve çatışma bölgesini geçebilmek için saatlerce yol gidilmesi gerektiğini vurguladı. Sivillerin yanı sıra sağlık personelinin de can güvenliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'de savaşan taraflar ve onların uluslararası destekçilerinin ülkenin sağlık sisteminde onarılamayacak hasara yol açtıklarını ve 28 milyon kişinin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler dört yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın dünyanın en fakir ülkelerinden Yemen'de en ağır insani krizlerden birine neden olduğunu vurguluyor. Ülke nüfusunun yüzde 70'i açlık çekiyor.

epd/KNA, GA/ÖA

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