 Yemen savaşı en fazla hamileleri ve bebekleri vuruyor | YAŞAM | DW | 24.04.2019

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YAŞAM

Yemen savaşı en fazla hamileleri ve bebekleri vuruyor

Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'de dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta hamile kadınların ve bebeklerin daha büyük bir tehlike altında olduğuna dikkat çekti. İki yılda bin 500'ün üstünde bebeğin öldüğü açıklandı.

Flüchtlingssituation im Jemen (picture-alliance/dpa/A.-B. Clasmann)

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Birleşmiş Milletler (BM)'ye göre Sana yönetimi ile Husiler liman kenti Hudeyde'den çekilmek için detaylı bir plan üzerinde anlaştı. Ancak çekilme takvimi henüz açıklanmadı. (15.04.2019)

Yemen'deki savaşa son vermek için İsveç'te yürütülen görüşmeler sürerken BM ülkede haftada en az 123 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Bu sivillerin yüzde 33'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. (07.12.2018)

BM'nin günümüzün en büyük insani felaketinin yaşandığını belirttiği Yemen'de yedi milyon çocuk yeterli beslenemiyor. Açlık, önlenebilir hastalıklar ve enfeksiyon nedeniyle her on dakikada bir çocuk ölüyor. (12.12.2018)

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Yemen'deki iç savaş nedeniyle hayatını kaybeden hamile kadın ve bebeklere dikkat çekti. Örgüt ülkenin büyük kentleri arasındaki Taiz ve Abs'da sadece 2016 ile 2018 yılları arasında 36 hamile kadının ve bin 529 bebeğin ölümlerinin kayıt altına alındığını açıkladı.

Örgütün Berlin'de Çarşamba günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin bin 18'inin yeni doğan olduğu bilgisi verildi. Ölümlerin gerekçesinin erken doğum, oksijen eksikliği ve enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Abs kentindeki bir hastanede görevli ebenin görüşleri de aktarıldı. Ebenin verdiği bilgiye göre ülkede devam eden çatışmalar ve hava bombardımanı nedeniyle hastalar evlerinden çıkmaya cesaret edemiyor. Sınır Tanımaya Doktorlar, hastaneye ulaşmak için çok sayıda barikat, güvenlik noktası ve çatışma bölgesini geçebilmek için saatlerce yol gidilmesi gerektiğini vurguladı. Sivillerin yanı sıra sağlık personelinin de can güvenliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'de savaşan taraflar ve onların uluslararası destekçilerinin ülkenin sağlık sisteminde onarılamayacak hasara yol açtıklarını ve 28 milyon kişinin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler dört yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın dünyanın en fakir ülkelerinden Yemen'de en ağır insani krizlerden birine neden olduğunu vurguluyor. Ülke nüfusunun yüzde 70'i açlık çekiyor.

epd/KNA, GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Yemen'de savaşın kaybedenleri çocuklar  

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