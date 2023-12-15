Yemen açıklarında 2 gemiye saldırı

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden yapılan füze saldırısında Kızıldeniz'e doğru seyretmekte olan biri Alman diğeri İsviçreli şirkete ait iki yük gemisi vuruldu. Saldırıların İsrail'e misilleme olduğu düşünülüyor.

Yemen açıklarında seyreden iki kargo gemisine balistik füzelerle saldırılar düzenlendiği bildirildi. Kızıldeniz'deki Babül Mendeb Boğazı civarındaki ilk saldırı Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd'a ait "Al Jasrah" isimli gemiye yapıldı. Saldırı sonucu geminin bir bölümü alev alırken şirket olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Şirketin sözcüsü saldırı olduğu sırada geminin kıyıya yakın seyrettiğini belirterek, personelin güvenliği için ek tedbirlerin alınacağını söyledi.

İngiltere'ye ait deniz güvenliği firması Ambrey geminin güvertesinde yangın çıktığını ve bir konteynerin denize düşütüğünü açıkladı.

Ambrey, bu saldırıdan saatler sonra aynı bölgede İsviçreli bir şirkete ait "MSC Palatium III" isimli geminin de bir füzeyle vurulduğunu açıkladı. Geminin Suudi Arabistan'a doğru yol aldığı açıklandı. Reuters'ın ulaştığı MSC şiketi yetkilisi saldırıyla ilgili bir yorum yapmadı.

Her iki saldırıyı da doğruyan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri bir Amerikan donanmasına ait bir destroyerin bölgeye doğru hareket ettiğini açıkladı.

"İsrail limanlarına giden gemiler hedef alınacak"

Saldırılar Yemen'de İran destekli Husi isyancılarının kontrolünde olan bölgelerden gerçekleşti. Saldırıların İsrail ile Hamas arasındaki savaşla bağlantılı olduğu düşünüyor. Zira Husiler Perşembe akşamı yaptıkları açıklamada İsrail'e gitmekte olan bir konteyner gemisini insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurmuştu. Açıklamada, saldırının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir misilleme olduğu belirtilmiş, İsrail limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınacağı ifade edilmişti.

Husiler, Kasım ayında bir İsrail gemisini ele geçirme görüntülerini paylaşmıştı. Fotoğraf: ANSARULLAH MEDIA CENTRE/FP

Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyenİsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu. İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Cuma günkü Liberya bandıralı bu iki gemiye yönelik saldırının dışında MSC ALANYA adlı konteyner gemisine, Husilere ait olduğu düşünülen bir küçük bir gemiden rotasını değiştirmesi emri verildiği bildirildi. MSC şirketi yetkilisi gemiye bir saldırı olmadığını belirterek daha fazla ayrıntıya girmedi. Ambrey güvenlik şirketi, gemiyle irtibata geçen Husilerin, "Kaptan, Kızıldeniz'e doğru ilerlemenize izin yok. Rotanızı güneye doğru çevirin, hemen" ifadeleriyle uyardığını bildirdi.

Kızıldeniz'de çok uluslu görev gücü planı

ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Washington yönetiminin Kızıldeniz'deki deniz trafiğini güvence altına almak için mümkün olduğunca geniş bir koalisyondan oluşan bir görev gücü kurmayı hedeflediğini açıklayarak, Husilere bu saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğinin mesajının verileceğini söylemişti.

Bununla ilgili değerlendirmede bulunan İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, çok uluslu görev gücünün "olağanüstü sorunlara" yol açacağını belirterek, "Kimse bizim üstün olduğumuz bir bölgede adım atamaz" şeklinde iddialı sözler kullanmıştı.

Reuters,AFP/GY,EC

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