 Yeşillerin Başbakan adayı popülaritesini yitiriyor | Almanya | DW | 11.06.2021

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Almanya

Yeşillerin Başbakan adayı popülaritesini yitiriyor

Almanya’da seçim anketlerinde favori Başbakan adayı olarak öne çıkan Yeşillerli Baerbock son kamuoyu yoklamasında popülaritesini önemli ölçüde yitirdi. Baerbock, son anketlere göre SPD ve CDU adaylarının gerisine düştü.

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Almanya'da yapılan son anketlerde 26 Eylül 2021'de gerçekleştirilecek Federal Parlamento seçiminde Birlik partileri Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) başbakan adaylarının yeniden Yeşiller'in adayının önüne geçtiği görülürken, daha önceki anketlerde ön sıralara kadar yükselen Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock'un bu konumunu koruyamadığı sonucu ortaya çıktı.

Kamu televizyonu ZDF tarafından gerçekleştirilen "siyaset barometresi" adlı kamuoyu araştırmasının sonucuna göre Alman seçmenler, "Kimi başbakan olarak görmek istersiniz?" sorusuna sırasıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Olaf Scholz, CDU/CSU adayı Armin Laschet ve Yeşiller partisinin adayı Annalena Baerbock yanıtını verdi.

Bundestag l Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD

Olaf Scholz

Ankete katılanların sadece yüzde 28'i Baerbock'u başbakan olarak görmek istediğini belirtti. Mayıs ayında düzenlenen aynı ankette ise bu görüşte olanların oranı yüzde 43 olarak belirlenmişti. Daha önce favori olarak görülen Baerbock böylece bir haftada yüzde 15 oranında puan kaybetti.

SPD adayı öne geçti

Ankete göre Baerbock büyük bir seçmen kaybı yaşarken, SPD'nin adayı Scholz Mayıs ayına göre oyunu 6 puan artırdı ve Almanların başbakan tercihlerini sıraladıkları listede yüzde 48 ile birinci isim oldu.

Birlik partilerinin adayı Armin Laschet ise Mayıs ayındaki ankette yüzde 37 olan oy oranını Haziran'da yüzde 43'e çıkarmayı başardı ve listedeki ikinci sıraya yerleşti.

Ankette, ikili tercihler kategorisinde de Baerbock, CDU'lu rakibi Laschet karşısında başarılı olamadı. Görüşüne başvurulanların yüzde 59'u Laschet'i, yüzde 31'i ise Baerbock'u başbakan olarak tercih edeceklerini bildirdi.

Deutschland CDU-Chef Armin Laschet in Düsseldorf

Armin Laschet

SPD'li Scholz ile Yeşillerli Baerbock arasında yapılan karşılaştırmada ise SPD adayı yüzde 58, Yeşiller adayı yüzde 32 oranında oy alabildi.

Ankete katılanların yüzde 11'i sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayını tercih edeceğini belirtti. Bu oran bir önceki ankette de aynı seviyedeydi.

Hür Demokrat Parti (FDP) adayı ise yüzde 10'da kaldı. Sol Parti ise yüzde 7 olan puanını bu ankette de korudu.

Sempati ve performans değerlendirmesinde ise Başbakan Angela Merkel (CDU), ilk sırada yer almaya devam etti. Ancak Merkel Eylül'de yapılacak seçimlerde aday olmayacak.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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