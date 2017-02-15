Yeşiller, SPD ve Hür Demokratlar koalisyon müzakerelerine bugün başlıyor

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında koalisyon müzakereleri bugün başkent Berlin'de başlıyor.

Almanya saati ile Messe Berlin'de 15.00'te başlayacak görüşmeler öncesinde SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Volker Wissing basına açıklamalarda bulunacak.

Messe Berlin'de yapılacak görüşmelere partilerin ana müzakereci grupları ve 22 farklı çalışma grubunun başkanları katılacak. Müzakereler 7 konu başlığında yürütülecek. Bunlar arasında "modern devlet, dijital kalkınma ve inovasyon", "sosyolojik ekolojik piyasa ekonomisinde iklim koruma", "modern demokraside özgürlük ve güvenlik, eşitlik ve çeşitlilik" gibi başlıklar yer alıyor.

Görüşmeler sonucunda ortaya bir koalisyon sözleşmesi çıkacak ve yeni hükümet bu sözleşmeye göre politikalarını belirleyecek. Koalisyon müzakerelerinin ne kadar süreceği bilinmiyor ancak her çalışma grubunda görüşmelerin en az üç ila dört hafta süreceği tahmin ediliyor.

Bakanlıkların üç parti arasında nasıl bölüşüleceği ise koalisyon görüşmelerinin son aşamasını oluşturuyor. Ancak şimdiden her partinin talip olduğu bakanlıklar olduğu biliniyor. Maliye bakanlığı için FDP lideri Christian Lindner ve Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck'in adı geçiyor. Yeşiller'den Cem Özdemir'in de dışişleri bakanı olabileceği yönünde kamuoyunda spekülasyonlar yapılmıştı.

AFP / EC, DA

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