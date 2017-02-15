 Yeşiller koalisyon sözleşmesini onayladı | Almanya | DW | 06.12.2021

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Almanya

Yeşiller koalisyon sözleşmesini onayladı

Yeşiller partisi üyelerinin yüzde 86'sı, SPD, Yeşiller ve FDP yönetimlerinin üzerinde uzlaştığı koalisyon sözleşmesine onay verdi. Baerbock, sonucu yeni hükümetin çalışmaları için destek olarak değerlendirdi.

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ardından Yeşiller partisi de koalisyon sözleşmesini onayladı. Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner, parti üyelerinin yaklaşık yüzde 86'sının SPD, Yeşiller ve FDP'nin yönetimleri tarafından kabul edilen koalisyon sözleşmesine onay verdiğini açıkladı. Böylelikle, Olaf Scholz'un başbakanlığındaki SPD, Yeşiller ve FDP hükümetinin kurulmasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Yeşiller partisi, yaklaşık 125 bin üyeye koalisyon sözleşmesinin yanı sıra bakanlıklar için belirlenen isimlerin oylanması için çağrıda bulunmuştu. 26 Kasım'da başlayan oylama bugün sona erdi.

Parti Genel Sekreteri Kellner'in verdiği bilgilere göre, oylamaya üyelerin yaklaşık yüzde 57'si katıldı. 61 bin 174 üye "evet" oyu, 8 bin 275 üye ise "hayır" oyu kullandı. Oylamada bin 701 üye çekimser kalırken, 64 oy ise geçersiz sayıldı.

Parti Eş Başkanı Annalena Baerbock, sonucu yeni hükümetin çalışmaları için destek olarak değerlendirdi.

Bakanlık üstlenecek isimler

Almanya'da partilerin renkleri nedeniyle "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan yeni hükümette Yeşiller beş bakanlık üstlenecek. Buna göre, Eş Başkan Annalena Baerbock dışişleri bakanlığını ve diğer Eş Başkan Robert Habeck ekonomi ve iklim koruma bakanlığını üstlenecek. Yeni hükümette partinin eski Eş Başkanı Cem Özdemir tarım, Steffi Lemke çevre ve Anne Spiegel aile bakanı olarak görev yapacak. Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı ise Claudia Roth olacak. Yeşiller, 2005 yılından bu yana ilk kez koalisyon hükümetinde yer alacak.

SPD, Cumartesi günü yapılan olağanüstü kongre ile koalisyon sözleşmesine onay vermişti. Kongrede, delegelerin yüzde 98,8'i koalisyon sözleşmesine onay vermişti.

FDP'nin Pazar günü düzenlenen olağanüstü kongresinde delegelerin yüzde 92'si koalisyon sözleşmesini onaylamıştı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz'un 8 Aralık Çarşamba günü Alman meclisinde başbakan seçilmesi ve ardından yeni hükümet üyelerinin yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

AFP,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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