Yeşil Sol ve HDP seçim sürecini masaya yatırdı

Yeşil Sol Parti ve HDP Parti Meclisleri'nin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını değerlendirdiği 6-7 Haziran'da Ankara'da yaptığı toplantının sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildiride seçimlerde istenilen sonuçlara ulaşılmaması üzerine yoğun ve kapsamlı tartışmalar yürütüldüğü belirtilerek, geleceğe yönelik perspektifin ne olacağının konuşulduğu kaydedildi.

"Bizler için eleştiri-özeleştiri vazgeçilmezdir"

Seçimler ve sonuçları ile partinin yeniden yapılanmasına dair kapsamlı tartışmaların değerlendirildiğinin belirtildiği bildiride, "Siyasal fikriyatımızın dönüştürücü gücünü daha fazla gösterebilmesi ve toplumsallaşması için yeni bir siyasal ve örgütsel anlayışı ve dili örgütlememiz zorunludur. Sahici bir eleştiri-özeleştiri süreci ve yeni döneme güç katabilecek yapıcı değerlendirmeler en önemli ihtiyaçtır" denildi.

Bildiride bu doğruda il-ilçe-mahalle-köy düzeyinde yaygın halk toplantıları, konferanslar ve kongre yapılacağı belirtilerek, "Halklarımıza olan siyasal ve tarihsel sorumluluğumuz gereği bu resmin şeffaf olmasından imtina etmediğimizin altını çizmek isteriz" ifadesi kullanıldı.

"Örgütsel işleyişimizi ve siyaset yapma biçimimizi yeniden yapılandıracağız"

Seçimin yalnızca seçim çalışması ile kazanılmayacağının ya da kaybedilmeyeceğinin altı çizilen bildiride, "Seçim sonuçlarındaki başarısızlık; adayların belirlenme sürecine, örgütün yetersizliğine, siyasal yaklaşım farklılıklarına, kampanyanın niteliği gibi etkenlere sıkıştırılamayacak kadar yapısaldır. Sadece HDP ekseninde değil; partiyi oluşturan tüm kurumsal yapıların siyasal, örgütsel ve politik yenilenmeyi sağlamak için bu dönemin muhasebesini yapması kaçınılmazdır. Sahici ve onarıcı bir eleştiri-özeleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm güç ve iradelerle yeniden buluşmak, tazelenmek hepimiz açısından siyasal bir sorumluluk ve zorunluluktur" denildi.

"Halkın sahadaki reaksiyonları doğru okunmadı eleştirisi"

"Seçim dönemi boyunca bir yandan halkın sahadaki reaksiyonlarının doğru okunmadığı, diğer yandan ise özden ve esas kaynaklarımızdan uzaklaşıldığına dair eleştirilerin bir süredir devam ettiği görüldü" denilen bildiride şu görüşlere yer verildi.

"Bu eleştirilere karşı siyaset yapma biçimimizi nasıl değiştirebileceğimizi, hangi kurumsal mekanizmaları inşa etmemiz gerektiğini ve bunu yaparken nasıl bir örgütlenme modeline ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Temsili ve orta sınıf siyaset biçimine sıkışmak yerine siyasetin toplumsallaşmasını merkeze alacağız. Önümüzdeki mücadele döneminde toplumsal dinamikleri açığa çıkarmaya daha fazla yoğunlaşacağız. Parti-halk ve merkez-yerel gibi hiyerarşik ikiliklerle bürokratikleşmiş yapılara, anlayışlara ve yaşamın her alanındaki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklere karşı devrimci kolektif mücadeleyi ve anlayışı esas alacağız. Bu gidişattan rahatsızlık duyan ve değişimi kaçınılmaz gören her örgütlü yapı, çevre ve kişi ile bu temelde birlikteliklerde ısrar etmek direniş ve yeniden inşa hattımızın önceliği olacaktır."

Yeşil Sol ve HDP Parti Meclisi, AKP-MHP blokunun Kürt sorunundaki mevcut politikalarında ısrarcı olacağını belirterek, yeni dönemde "ikili bir stratejinin" devreye konulacağını savundu. Bu strateji şöyle açıklandı:

"Bir yandan mevcut genel politikalarında ısrar ederken, bir yandan da kimi oluşumlar üzerinden siyasal gücümüzü bölgede kırmak isteyecektir. Devlet aklı yaptığı bu siyasal-sosyolojik yatırımla, iktidarın açıkça ifade ettiği gibi Kürt halkını farklı yöntemlerle teslim alma siyasetini hedeflemektedir. İktidarın bu siyasal yönelimi, tekçi ve inkârcı devlet politikasının süreklilik içinde ve biçim değiştirerek devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu yönelime karşı yeni dönemde önemli politik sorumluluklarımızdan biri Sayın Öcalan'a uygulanan tecridi kırma mücadelesini sürdürmek olacaktır."

"Üçüncü Yol mücadelemizi yükselteceğiz"

Bildiride iki partinin "Üçüncü Yol" stratejisinin önemli hedeflerinden birinin demokratik ittifakları genişletmek olduğu vurgulanarak, "Bilinmelidir ki seçim başarısızlıkları, eksiklikleri ve hataları siyasal fikriyatımıza gölge düşüremez; bilakis fikriyatımızı daha güçlü şekilde ve özeleştiri ile sahiplenmemizi ve eylememizi zorunlu kılar. Yeni dönemde, ittifak siyasetimizin toplumsal zeminde devam etmesini birlikte inşa etmenin yollarını yine birlikte arayacağız. Bu buluşmaların, parti ve halk arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmamıza katkı sunacağına ve inşa sürecimizi güçlendireceğine inanıyoruz" görüşüne yer verildi.

DW / HT,JD

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