Yazar Salman Rüşdi bıçaklı saldırıya uğradı

Yazdıkları 1980'lerde İran'dan ölüm tehditleri almasına neden olan yazar Salman Rüşdi Cuma günü New York'ta saldırıya uğradı.

Associated Press haber ajansı muhabirinin bildirdiğine göre New York'ta Chautauqua Enstitüsü'nde bir konferans vermek üzere sahneye davet edilen Rüşdi'ye saldıran bir kişi, ünlü yazarı yumruklamaya ya da bıçaklamaya çalıştı. Habere göre yazar bu esnada yere düştü ve saldırgan kontrol altına alındı.

Salman Rüşdi Fotoğraf: i Images/IMAGO

New York Polisi: Bıçakla yaralandı

Chautauqua ilçe şerifinin ofisi daha fazla ayrıntı vermeden "bir bıçaklama olayını doğrulayabiliriz" açıklamasında bulundu. New York Polisi Rüşdi'nin sahnede uğradığı saldırıda boynundan bıçakla yaralandığını ve hava yoluyla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Rüşdi'nin sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Chautauqua Enstitüsü'nde bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Acil bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda daha fazla ayrıntı paylaşamam" şeklinde konuştu.

Hint asıllı 75 yaşındaki İngiliz yazar Rüşdi'nin ölüm tehditleri almasına neden olan ve birçok Müslüman tarafından dine hakaret olarak görülen "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı İran'da 1988 yılından bu yana yasaklanmış durumda.

Kitabın yayımlanmasından bir yıl sonra İran'ın ruhani lideri Ayetullah Humeyni, Rüşdi'nin ölümünü talep eden bir fetva yayınlamıştı. İran ayrıca, Rüşdi'yi öldürenlere 3 milyon dolardan fazla ödül teklif etmişti. İran daha sonra bu kararı geri çekmiş ve Rüşdi son yıllarda daha rahat bir hayat yaşamaya başlamıştı.

AP, AFP, Reuters / SSB,ET