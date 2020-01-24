 Yazar Mümtaz′er Türköne tahliye edildi | TÜRKİYE | DW | 24.09.2020

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TÜRKİYE

Yazar Mümtaz'er Türköne tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Zaman gazetesi eski yazarı Mümtaz'er Türköne 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.

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Yargıtay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve 4 yıldır cezaevinde bulunan Mümtaz'er Türköne hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla verilen 10 yıl hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Haziran 2020 tarihinde Türköne'nin durumuyla ilgili bir Tweet atmıştı.  "Mümtaz'er Türköne'yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım" diyen Bahçeli "Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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Zaman davasında karar açıklandı

Kapatılan Zaman gazetesi yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne "örgüt üyeliğinden" hapis cezasına çarptırıldı. Davadaki sanıkların tamamı "darbe girişimi" suçlamasından beraat etti.  

Bulaç, Türköne ve Alpay için müebbet talebi

Zaman gazetesinin eski yazar ve yöneticilerine yönelik davada mütalaasını açıklayan savcı, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istedi.  

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