Yazar Mümtaz'er Türköne tahliye edildi

Yargıtay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve 4 yıldır cezaevinde bulunan Mümtaz'er Türköne hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla verilen 10 yıl hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Haziran 2020 tarihinde Türköne'nin durumuyla ilgili bir Tweet atmıştı. "Mümtaz'er Türköne'yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım" diyen Bahçeli "Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe