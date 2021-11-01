"Turistsiz bir Antalya korkunç bir Antalya"

Akdeniz'deki diğer ülkeler gibi Türkiye de bu yaz tatilcileri ülkeye çekmeye çalışıyor. Ülkenin turizm endüstrisi bir başka kayıp sezonu daha kaldıramayacak durumda. Ancak turizmciler ise her şeye rağmen umutlarını korumaya çalışıyor. DW, Antalya'da durumu yerinde izledi.