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Yaz

Yaz, yılın en sıcak mevsimi. Kuzey yarım kürede 21 haziran - 23 eylül, güney yarım kürede 22 aralık - 21 mart arasındaki zaman dilimini kapsar.

DW Türkçe'nin yaz ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ILLUSTRATION - Ein Wecker mit Pudelmütze, aufgenommen am 28.10.2010 in Berlin. Foto: Stephanie Pilick/dpa (zu dpa Das große Drehen an der Uhr: Achtung, Zeitumstellung! vom 24.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Pilick

Yorum: Albayrak gitti, karanlık Türkiye kaldı yadigâr 01.11.2021

Türkiye, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle karanlık bir kışa daha girdi. Albayrak’ın çıkardığı faturayı kim ödüyor? Fahiş enerji zamları gerçekten tüketiciye yansımıyor mu? Bülent Mumay’ın yorumu.

Çam balı soframızdan kalkabilir | Yangınlar nedeniyle Muğla'da bal üretimi %95 düşebilir 26.10.2021

Türkiye’de her yıl ortalama olarak yanan araziden tam beş kat daha fazla ormanlık alanın yandığı yaz aylarındaki yangınların etkilediği sektörlerden birisi de arıcılık. Uzmanlar, Muğla bölgesindeki bal üretiminin bu sene yüzde 95 civarında düşmesini beklediklerini söyledi. Şimdiden geçen yıla göre yüzde 100 fiyat artışı yaşanan çam balı yakında sofralarımızdan kalkabilir.
22.03.21 *** French Education Minister Jean-Michel Blanquer visits a classroom in a primary school in La Ferte-Milon, northern France, as part of the deployment of a nationwide Covid-19 saliva test campaign in schools, on March 22, 2021. (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images)

DSÖ ve UNICEF'ten hükümetlere "okulları açık tutun" çağrısı 30.08.2021

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF Avrupa'da yaz tatilinin sona erecek olması vesilesiyle hükümetlere okulların açık kalması için aşı stratejisi belirleme ve önlemler alma çağrısı yaptı.

Yangın bölgelerinde turizmin durumu | “Turizm ağustos ayının ortasında bitmiş bulunmakta” 10.08.2021

28 Temmuz’da başlayan ve özellikle Türkiye'nin batısı ile güneyindeki kıyı bölgelerinde etkili olan yangınlar neredeyse söndü. Ancak alevler geride derin acılar bıraktı. Turistler bölgeden ayrıldı, rezervasyonlar iptal oldu. DW Türkçe, turizm noktalarını gezdi; işletmecilerle ve turistlerle konuştu. Herkesin dileği bir an önce yanan yerlerin turistle dolması… 
Waldbrände in Nordmazedonien - Kritische Lage, Dorf Macevo. 06.08.2021 Arbnora Memeti

Avrupa'nın güneyi yanıyor: Peki neden? 07.08.2021

Yaz mevsiminin henüz ortasına gelinmişken Türkiye, Balkanlar, İtalya ve Yunanistan'ı kasıp kavuran orman yangınları yıllık ortalamaların üzerine çıktı. Peki, neden?

Tokyo 2020 Olympics - Karate - Women's -61kg Kumite - Pool A - Nippon Budokan, Tokyo, Japan - August 6, 2021. Merve Coban of Turkey in action against Leila Heurtault of France. REUTERS/Annegret Hilse

Tokyo 2020: Türkiye'ye üç bronz madalya 06.08.2021

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu karatede, Taha Akgül güreşte bronz madalya kazandı. Böylelikle Türkiye'nin Tokyo'da aldığı toplam madalya sayısı 10'a yükseldi.

A man counts his Turkish liras as he leaves from a currency shop in central Istanbul Wednesday, July, 20, 2016.Turkey's central bank has cut a key interest rate to help shore up the economy, days after an attempted coup. Turkish stocks are way down from pre-coup levels, as is the Turkish lira.(AP Photo/Petros Giannakouris) |

TCMB enflasyon beklentisini yükseltti 29.07.2021

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14,1'e yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaz aylarında enflasyonun oynak bir seyir izleyebileceğini söyledi.

22.07.21 *** TOPSHOT - German Chancellor Angela Merkel arrives at the house of the Federal Press Conference (Bundespressekonferenz) on July 22, 2021 in Berlin, to address a press conference on national and international topics. (Photo by STEFANIE LOOS / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/AFP via Getty Images)

Merkel gazetecilere veda etti 23.07.2021

Almanya Başbakanı Merkel'in, her yaz geleneksel olarak yapılan ve gazeteciler ile baş başa kaldığı basın toplantısının sonuncusu Perşembe günü düzenlendi. Merkel'e bu toplantıda Türkiye ile ilgili sorular da yöneltildi.
A Ukranian tourist Alena poses for a picture near the Hagia Sophia Mosque at Sultanahmet in Istanbul on May 9, 2021, during a new lockdown aimed at fighting a surging third wave of Covid-19 infections. - Turkey welcomes foreign tourists while locking down locals from April 29 to May 17. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Türkiye'de turizm canlanıyor 22.06.2021

Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl çok zor bir dönemden geçen Türk turizminde hissedilir derecede canlılık yaşanıyor. Rusya uçak seferlerini yeniden başlatırken, temmuzda Alman ve İngiliz turist akını bekleniyor.
6485017 11.03.2021 In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Turkey's Foreign Minister Mevlut Cavusoglu holds trilateral talks with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov and Mohammed bin Adbulrahman bin Jassim al-Thani, Qatar's Foreign Minister and Deputy Prime Minister in Doha, Qatar. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Foreign Ministry

Çavuşoğlu: Yunanistan'ın tahriklerden vazgeçmesi lazım 20.06.2021

Yunanistan'ın yaz mevsiminde tatbikat yapılmaması konusundaki anlaşmaya uymadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım" dedi.
Blue domed churches and traditional white houses facing Aegean Sea with warm sunset light in Oia, Santorini, Greece

Almanya, Yunanistan ve Fransa'yı risk bölgeler listesinden çıkarttı 18.06.2021

Almanya, yaz başlarken tatil için tercih edilen Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkeleri "riskli bölgeler" listesinden çıkarttı. Bu ülkelerden gelenlere Almanya'ya girişte uygulanan kurallar gevşetildi.

"Turistsiz bir Antalya korkunç bir Antalya" 11.06.2021

Akdeniz'deki diğer ülkeler gibi Türkiye de bu yaz tatilcileri ülkeye çekmeye çalışıyor. Ülkenin turizm endüstrisi bir başka kayıp sezonu daha kaldıramayacak durumda. Ancak turizmciler ise her şeye rağmen umutlarını korumaya çalışıyor. DW, Antalya'da durumu yerinde izledi.

Visitors wait for the screening of the tv series 'Ich und die Anderen' (Me and the others) in front of the Charlottenburg palace as part of the 'Berlinale Summer Special' film festival in Berlin, Germany, Wednesday, June 9, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

Yedi soruda Berlinale "Yaz Özel" programı 10.06.2021

Dünyanın en önemli film festivallerinden Berlinale'nin halk gösterimleri, bu yıl pandemi sebebiyle yaz ayına kaydırıldı. Dün başlayan ve 20 Haziran'a kadar devam edecek festival hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. 
panoramic view at the coastline if mallorca | Verwendung weltweit

Avrupalılar yaz tatili planları yapıyor 04.06.2021

Avrupa'da koronavirüs vaka sayıları düşerken ve aşılama oranı artarken pek çok ülkede önlemler de gevşetiliyor. Almanya'da pek çok kişi yaz tatili için plan yapmaya başladı.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Copyright: Demirören Nachrichten Agentur (DHA), Alle Rechte sind frei für DW. via Jülide Danisman

Türkiye'nin pandemideki zorlu sınavı: Eğitim 03.06.2021

2020-2021 eğitim-öğretim yılı 2 Temmuz'da sona eriyor ancak pandemideki kayıplar nedeniyle yaz döneminde de okullar açık olacak. Peki özellikle birinci sınıflar olmak üzere Türkiye’nin "pandemide eğitim" karnesi nasıl?
People are taking the streets in the city, to enjoy the good weather, during the King's Day celebration during the Corona pandemic, in Nijmegen, Netherlands, Netherlands on April 27th 2021. (Photo by Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto)

Avrupa'da önlemler gevşetiliyor 29.05.2021

Avrupa'da koronavirüs önlemleri kademeli olarak gevşetiliyor. Birçok Avrupa ülkesinde yeni vaka sayısındaki düşüş ve aşılamadaki ilerleme sayesinde "neredeyse normal bir yaz" geçirileceğinin sinyalleri veriliyor.
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