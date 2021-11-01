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Yaz, yılın en sıcak mevsimi. Kuzey yarım kürede 21 haziran - 23 eylül, güney yarım kürede 22 aralık - 21 mart arasındaki zaman dilimini kapsar.
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Türkiye’de her yıl ortalama olarak yanan araziden tam beş kat daha fazla ormanlık alanın yandığı yaz aylarındaki yangınların etkilediği sektörlerden birisi de arıcılık. Uzmanlar, Muğla bölgesindeki bal üretiminin bu sene yüzde 95 civarında düşmesini beklediklerini söyledi. Şimdiden geçen yıla göre yüzde 100 fiyat artışı yaşanan çam balı yakında sofralarımızdan kalkabilir.
28 Temmuz’da başlayan ve özellikle Türkiye'nin batısı ile güneyindeki kıyı bölgelerinde etkili olan yangınlar neredeyse söndü. Ancak alevler geride derin acılar bıraktı. Turistler bölgeden ayrıldı, rezervasyonlar iptal oldu. DW Türkçe, turizm noktalarını gezdi; işletmecilerle ve turistlerle konuştu. Herkesin dileği bir an önce yanan yerlerin turistle dolması…
Akdeniz'deki diğer ülkeler gibi Türkiye de bu yaz tatilcileri ülkeye çekmeye çalışıyor. Ülkenin turizm endüstrisi bir başka kayıp sezonu daha kaldıramayacak durumda. Ancak turizmciler ise her şeye rağmen umutlarını korumaya çalışıyor. DW, Antalya'da durumu yerinde izledi.