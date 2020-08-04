Biz kimiz?

Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) 30 farklı dilde yayın yapmaktadır. DW’nin genel müdürlüğü görevini de 2013’ten bu yana Peter Limbourg yürütmektedir. Üç binden fazla çalışanı ve yaklaşık 60 ülkeye yayılmış geniş bir muhabir ağı bulunan DW’nin merkezi Almanya’nın Bonn kentinde, merkez stüdyosu ise başkent Berlin’dedir. Yayın hayatına 1 Temmuz 1962'de radyo yayınları ile başlamış olan DW Türkçe ise bugün internet üzerinden görüntülü ve yazılı haberleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. DW Türkçe sosyal medya ağlarında da varlık göstermektedir.

DW’nin görevi

DW, bağımsız gazetecilik ilkesine sadık kalarak Almanya hakkında kapsamlı bilgiler sunar, olay ve gelişmelere yer verirken farklı bakış açılarını da dikkate alır. DW böylece kültürler ve halklar arasındaki anlayışın gelişmesine katkı sağlar. DW aynı zamanda Almanca diline erişim imkânı da sunar.

DW’nin medyadaki yeri:

DW televizyonu İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde yayın yapmaktadır. 30 dilde ise radyo ve internet içeriklerine ulaşmak mümkündür. DW televizyonu, haber, röportaj ve belgesellerle siyasetten iş dünyasına, bilimden kültüre çeşitli alanlarda içerikler hazırlar.

Hedef kitle:

DW’nin hedefi uluslararası alanda karar verici pozisyondaki gruba ve kanaat önderlerine ulaşmaktır. DW, otoriter ülkelerde demokrasi, özgürlük ve ilerleme için mücadele eden kişilere ulaşmaya çalışır. Almanca içerikler ise yurt dışında Almanca'ya ilgi duyan, Almanca öğreten ve öğrenenleri hedef alır. DW’yi her hafta dünya genelinde 118 milyon kişi takip etmektedir. ‘DW-Made for Minds’ DW’nin yeni kurumsal logosudur.

Dünyaya nasıl ulaşıyoruz?

DW, uydular, dünya genelindeki 5 bin ortak yayın kuruluşu ve internet aracılığıyla sesini dünyaya duyurur. DW'nin cep telefonları ve tablet bilgisayarlara ücretsiz indirilebilen aplikasyonu ile DW’nin farklı dillerdeki içeriklerine mobil cihazlardan da ulaşmak mümkündür. Ayrıca DW Afrika ve Asya kıtalarının bazı bölümlerinde kısa dalga yayınlarını da sürdürmektedir.