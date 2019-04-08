Yavaş'tan tasarruf uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cuma akşamı ABB Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Mogan Tesisleri'nde düzenlediği iftarda gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş burada, "Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar lira. EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları bunlar. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın; ama ben asla 'bir enkaz devraldım' diye şikayet etmedim" diye konuştu.

Tasarruf uygulaması

Büyükşehir Belediyesi’nde tasarruf uygulaması başlattığını ve en kısa sürede bunun yaygınlaştırılacağını belirten Yavaş, "Bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, itfaiye ve bir de görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında 'çakarlı ışık' kalmayacak. Mesela sadece bir yerden 100 bin top çıktı, basketbol ve futbol topları. Bayramda dağıtacağız artık başka çaresi yok" dedi. Büyükşehir Belediyesi birimlerinde yaşanan dengesizliğe de dikkat çeken Yavaş, bazı birimlerde müdüre değil, sekretere araç verildiğini kaydetti. Yolsuzlukla mücadelenin kırmızı çizgisi olduğunu da belirten Yavaş, Ankara halkının cebinden çıkan her kuruşun hesabını soracağını belirtti.

İmar planlarında ranta yönelik uygulamalara geçit vermeyeceğini vurgulayan Yavaş "Belediyede 80 kadar dosya var. Afaki bir şekilde her imar artışının yanına 'şuraya bir tane okul, sağlık ocağı yapacaksınız' gibi imar dosyalarının içine böyle şeyler konulmuş. Ne yapılacağı, kaç paralık yapılacağı belli değil. Ben sordum imar müdürüne 'ölçünüz nedir, talep ettiğiniz miktar nedir?' İmar müdürü sessiz kaldı. Okul yapılacaksa belediyenin istediği yere yapılması gerekir. Başkasına rant verip, başkasına okul yaptırmaya gerek yok. Bir yandan da bu durum şu sonucu ortaya koydu: Belediyeye kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Ankara bu nedenle 10 yıl kaybetmiş oldu. 2014 yılında 30 kadar imar değişikliğini ve 19 milyarlık rantın başka bir yere aktarıldığını televizyonda söylemiştim. Şehir planlarına aykırı değilse bir de fakir ailelere ev yapılmak şartıyla olabilir; ama bundan sonraki uygulama bu olacak. Belediye meclisinden bizim hakkımızı gasp eden veya mecliste bizim yetkimiz olmasına rağmen belediye meclisine talimat verir gibi çıkan kararları yargıya taşımaya kararlıyız."

Eski Belediye Başkanı Gökçek'ten yanıt

Mansur Yavaş'ın açıklamalarının ardından Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melik Gökçek Twitter hesabı üzerinden Yavaş'a yanıt verdi. Gökçek attığı bir tweette görev süresinde yapılan ihalenin Yavaş'ınkinden pahalı olması halinde siyaseti bırakmayı, Yavaş'ınki daha pahalı ise görevden istifa etmesini teklif etti.

DHA/BW,ET

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