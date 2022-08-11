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Arşiv - Balıkesir'de organize edilen Zeytinli Rock Festivali'nin kamp alanı
Arşiv - Balıkesir'de organize edilen Zeytinli Rock Festivali'nin kamp alanıFotoğraf: Milyon Yapım
ToplumTürkiye

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Burcu Karakaş
5 saat önce

Zeytinli Rock Festivali'nin Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına tepkiler sürüyor. Sanatçılar, yasak kararından dönülmesini bekliyor.

https://www.dw.com/tr/yasaklamalar%C4%B1n-son-halkas%C4%B1-zeytinli-rock-festivali/a-62780720

Aralarında Duman, Bülent Ortaçgil, Selda Bağcan, Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar gibi isimlerin yer aldığı, 70 müzisyen ve müzik grubunun sahne alacağı Zeytinli Rock Festivali Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzalı yasak kararında güvenlik, asayiş, trafik ve çevre sorunları gerekçe olarak gösterildi. Bu konularda vatandaşlardan şikayetler geldiğini öne süren Kaymakam Memiş, "Yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verdi.

İlki 2005'te düzenlenen ve önceki yıllarda Balıkesir'in Akçay mahallesinde yapılan festival bu yıl ilk kez Burhaniye ilçesinde gerçekleşecekti.

Yasak kararının basına yansımasının ardındanmuhafazakâr İlim Yayma CemiyetiBalıkesir Şubesi'nin 7 Ağustos'ta kurumsal Twitter hesabından "Gençlerimizin ve toplumun ahlakını bozması çevredeki halkın evlerine ve dükkanlarına zarar vermesi nedeniyle bu organizasyonun beldemizde yapılmasını istemiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kaymakamlık: Devletin tasarrufu

Tebligatın kendilerine bugün ulaştığını duyuran festival organizatörü Milyon Yapım da yasak kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

DW Türkçe'ye kaymakamlık kararı ile ilgili bilgi veren Milyon Yapım Kurumsal İletişim Direktörü Orhan Sencer, festival nedeniyle çevredeki otellerin doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını, bölgedeki esnafın festival için stok yaptığını ve karara onların da tepkili olduğunu dile getirdi. Sencer, "Festival yapılmazsa esnaf da zarara uğrayacak. Binlerce kişi ekmek parası kazanıyor. Sanatçılar festivale kalabalık ekiple geliyor. Çalışan yüzlerce müzik emekçisi var" dedi.

DW Türkçe'nin ulaştığı Burhaniye Kaymakamlığı ise iptal kararının "devletin tasarrufu" olduğunu, kararda değişiklik olmadığını söyledi.

"Utanç verici bir karar"

DW Türkçe'ye yasak kararını değerlendiren festival sanatçılarından Aylin Aslım, kararı "utanç verici" olarak değerlendirerek yasağın kaldırılmasını istedi. "Parti destekli yaz konserleri Anadolu'nun şu an her kasabasında tam gaz devam ederken 15 yılı aşkın süredir yapılan Zeytinli Rock Festivali gibi artık adı yapıldığı yöreyle bütünleşmiş bir festivale yasak konması gerçekten utanç verici" diyen Aslım, "Bu yobaz girişimin, her köşesinde büyük harflerle 'Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Burhaniye'ye Hoş Geldiniz' pankartları asılı Burhaniye kasabasından çıkması ise ayrı bir Aziz Nesin öyküsü" şeklinde konuştu.

Aslım, tepkisini "Umarım zaten gelecekleri çalınmış, karamsarlıktan bunalmış olan gençlerimiz dünyadaki diğer insanlar gibi hakları olan özgürleştirici festival atmosferini deneyimleme imkânı bulabilirler" diye sürdürdü.

Aslım'ın 18 Ağustos'ta sahneye çıkması planlanmıştı. 

"Sanat, sizden ve her şeyden çok daha güçlü"

Festivalde sahne alması planlanan Redd grubunun gitaristi Güneş Duru, Türkiye'nin her alanda muhafazakârlaşmaya, özgürlüklerini yitirmeye devam ettiğini söyledi. DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Her seferinde meselenin ideolojik olduğu, yaşam biçimine müdahale edildiği ortak paydasında buluşuyoruz belki ama festivaller yasaklanıyor, müzik yasakları ve sınırlamaları sürüyor" diyen Duru şöyle devam etti:

"Bir şehirde vali, bir diğerinde kaymakam, belediye başkanı, kolluk güçleri ya da cemaatler, onların istediği biçim ve şekillerde davranalım, eğlenelim, giyinelim istiyorlar. Farklılıklara tahammülleri yok, kendi tek tipliliklerini bizlere dayatmaya çalışıyorlar."

Redd grubunun gitaristi Güneş Duru
Güneş Duru Fotoğraf: Sevda Filiz/Creative Commons

Yasaklarla farklı şekillerde tepki gösterilmeden, birlik ve tek ses olmadan başa çıkılamayacağını savunan müzisyen, "O sahneler oraya kurulmalı, sanatçılar olarak bu ideolojik yasakları tanımadığımızı bir şekilde bu zihniyete ve dünyaya göstermeliyiz. Ama ne yazık ki festivalde sahne almalarına karşın sesini dahi çıkarmayan sanatçı arkadaşlarımız var" diye konuştu. 

Festival sanatçılarından Marsis grubunun solisti Korhan Özyıldız ise "Sanat, sizden ve de her şeyden çok daha güçlü. Bu kadar gencin hayallerine asla engel olamayacaksınız. Karanlığınızı yaymaya çalışıyorsunuz fakat o karanlıkta ilk siz kaybolacaksınız. Zeytinli Rock Festivali yine bir gün yapılacak ve biz orada olacağız hep birlikte" değerlendirmesini yaptı.

Konser ve festival yasakları

Konser ve festivallere yönelik yasak ve kısıtlamalar bir süredir devam ediyor.

Eskişehir Valiliği, Mayıs ayında Anadolu Fest adlı müzik festivalini yasaklamıştı. Yine Mayıs ayında Kocaeli Derince Belediyesi, Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini iptal etti. Dersimli müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin konseri de Muş Valiliği tarafından yasaklandı. Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali de Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi konserleri gerekçe gösterilerek valilik tarafından yasaklandı. 

Burcu Karakaş, DW-Mitarbeiterin in Istanbul
Burcu Karakaş Çalışmaları insan hakları alanında yoğunlaşan İstanbul merkezli gazeteci.
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