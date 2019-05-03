 Yargıtay′dan Mehmet Altan için beraat kararı | TÜRKİYE | DW | 05.07.2019

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TÜRKİYE

Yargıtay'dan Mehmet Altan için beraat kararı

Yargıtay, darbe girişimi davasında akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verdi. Gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri ise reddedildi.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla mahkûm edilen gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

AA'nın haberine göre Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "anayasayı ihlal suçunu değil, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işlediklerine karar verdi.

Yargıtay, Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti. Aynı davada Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2018'de Altan kardeşler ve Ilıcak'ı "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar kapsamında 22 Eylül 2016'da tutuklanan Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği kararı doğrultusunda Haziran 2018'de tahliye edilmişti.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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