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Fotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Yargıtay’dan ‘kişiye özel yasaya’ dava

38 dakika önce

TBMM’de geçen haziran ayında kabul edilen bir kanun maddesi, Yargıtay ile Meclis’i karşı karşıya getirdi. Şimdi Yargıtay düzenlemenin iptalini istiyor ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

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Yargıtay’dan ‘kişiye özel yasaya’ dava

DW Haber’in Yargıtay kulislerinden ulaştığı bilgilere göre, Kayseri'de bir kooperatifin yönetimi ile üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı.

İddiaya göre, yönetim ek maliyetleri gerekçe göstererek üyelere borç çıkardı.

Bunu ödemeyi reddeden üyeler, karşı dava açtı.

Dava Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nde görüşülürken, AKP'li vekiller devreye girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 10 Haziran görüşülen Çevre Kanunu ile ilgili bir düzenlemenin içerisine AKP'li vekillerden ek önerge geldi.

Bu kapsamda söz konusu kooperatifin üyelerini kollar nitelikte Kooperatifler Kanunu'na geçici bir madde eklendi.

Maddede, düzenlemenin yalnızca Kayseri ilinde belli şartları taşıyan yapı kooperatiflerini kapsadığı yazıldı. Bu da Kayseri'ye özel yasa tartışması başlattı.

Düzenleme Yargıtay’da rahatsızlık yarattı. Yargıtay düzenlemedeki "Kayseri ili” hükmünün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Dava dilekçesinde, kanunların genelliği ilkesine işaret edilerek, kişiye özel kanun çıkarılamayacağı vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi Kayser'iye özel kanun tartışmalarına neden olan düzenlemenin iptali talebinin ilk incelemesini 26 Ekim'de yapacak. Karar, daha sonraki oturumda verilecek.

Ayrıntılar için videoyu tıklayın!

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