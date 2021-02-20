 Yargıtay′dan HDP′ye inceleme | TÜRKİYE | DW | 02.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucu HDP'nin "örgüt eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse parti hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

Türkei | HDP Kampagne: Gerechtigkeit für alle

NTV'nin haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu inceleme kapsamında 108 sanıklı Kobani iddianamesi ve HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi.

Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.

Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP’nin “örgüt eylemlerinin odağı” olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

Bahçeli: HDP'nin kapatılması şarttır

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın HDP hakkında inceleme başlatmasının "önemli ve beklenen bir gelişme" olduğunu söyledi. Bahçeli, "Başsavcılık inceleme sonucunda HDP’nin faaliyetlerinin terör eylemlerinin odağı haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek nihayetinde hazırlanan iddianame Anayasa mahkemesine sunacaktır. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay cumhuriyet başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kesin olarak karara bağlanmaktadır. Türkiye bir hukuk devleti ise HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir" diye konuştu.

Sancar: Bizi kapatma çabaları bizleri daha da büyütecektir

HDP'yi kapatma girişimlerini Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise "İktidarın küçük ortağı yine kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Herhalde kendilerinin yolunu açmak için tek çarelerinin olduğunu biliyorlar; o da bizi kapatmak. Ama söylüyoruz tekrar, bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek, bizleri ise daha da büyütecektir" diye konuştu.

Sancar, "HDP’yi siyasetin dışına itmeye, demokratik siyaset kanallarını tıkamaya çalışıyorlar. HDP’siz bir Türkiye, HDP'siz bir siyaset ve mazlumların sesinin çıkmadığı bir düzen hedefliyorlar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ocak ayında yaptığı yazılı açıklama ile 6-8 Ekim iddianamesini dayanak göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı HDP’ye kapatma davası açmaya çağırmıştı.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Fezlekeler TBMM'de: Muhalefetin dokunulmazlık sınavı

Gara operasyonu sonrası 28'i HDP'li olmak üzere 33 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi. Gara'dan hükümeti sorumlu tutan Millet İttifakı, zorlu bir "dokunulmazlık sınavı" ile karşı karşıya.  

HDP'ye baskının ardındaki oy hesabı

Cumhur İttifakı, HDP'ye yönelik terör söylemini sertleştirirken HDP'nin kapatılmasından da bahsedilmeye başlandı. Peki HDP üzerindeki baskı neden artıyor? Uzmanlar, iktidar partilerinin yaşadığı oy kaybına işaret ediyor.  

Benzer içerik

Ömer Faruk Gergerlioglu HDP Abgeordneter

HDP'den Gergerlioğlu tepkisi: Hukuk cinayeti 20.02.2021

HDP, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasını yeni bir "hukuk cinayeti" sözleriyle eleştirdi.

Türkei Ankara | Recep Tayyip Erdogan bei Pressekonferenz

İnsan Hakları Eylem Planı: Hukukçular kuşkulu 02.03.2021

Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nı DW Türkçe'ye değerlendiren hukukçulara göre cumhurbaşkanının yetkileri tırpanlanmadığı sürece insan haklarının güvence altına alınması mümkün değil.

Türkei Ömer Faruk Gergerlioglu, HDP-Partei

Gergerlioğlu: AYM'ye başvuruyoruz 22.02.2021

Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvuracağını açıkladı. Gergerlioğlu, "Berberoğlu'na yaşatılan rezaletin mi yaşanmasını istiyorsunuz?" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei | HDP Kampagne: Gerechtigkeit für alle

Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucu HDP'nin "örgüt eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse parti hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  