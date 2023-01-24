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Ankara'da Yargıtay binası Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW
Hukuk devleti ilkesiTürkiye

Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimleri kilitlendi

Alican Uludağ
20 dakika önce

YSK'ya yeni üyeler için Yargıtay'da yapılan seçimin 14. turundan da sonuç çıkmadı. Muhafazakâr ve milliyetçi üyelerin kendi aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle 2 üyenin seçimi kilitlendi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın arasında bulunduğu beş YSK üyesinin görev süresi bugün itibariyle doldu. Bu 5 üyenin yerine Danıştay 2 yeni üye seçerken 3 kişiyi belirleyecek Yargıtay'da ise kriz yaşanıyor. Dün Fevzi Eroğlu'nu seçen Yargıtay'da kalan 2 üyenin seçimi konusunda iktidar kanadı içerisinde anlaşmazlık yaşanıyor.

Özellikle muhafazakâr ve milliyetçi grupların oyları, kendi aralarında anlaşmazlık yaşadığı için bölündü. Bu nedenle seçimin 14. turundan da sonuç çıkmadı. 

14 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri öncesinde YSK üyelikleri için yapılan seçim kritik önemde. YSK Başkanı Muharrem Akkaya, üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın görev süresi dolan isimler. Danıştay'da geçen hafta yapılan seçimde Ali Çopur ve İsmail Kalender en çok oyu alarak YSK üyeliğine seçildi. 

Yargıtay'da anlaşmazlık yaşanıyor

Yargıtay'daki seçim ise kilitlendi. Dün yapılan seçimde Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Fevzi Eroğlu 190 oy alarak YSK üyesi oldu. Ancak Yargıtay'daki diğer iki YSK üyeliği seçiminde diğer adaylar salt çoğunluğa ulaşamadı. 

Yargıtay'da 24 Ocak sabahı yapılan 14. tur seçimlerde 5 aday yarıştı. 318 üyenin oy kullandığı seçimde 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır 133 oy, 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta 121 oy, 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok 115 oy, 4. Ceza Dairesi Üyesi Necip Topuz 106 oy, 11. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Badalı ise 62 oy aldı. 

Tepki olarak 24 üye geçersiz, 8 üye ise boş oy kullandı. Ancak hiçbir aday, 180 oy barajını geçemediği için YSK üyesi seçilemedi. 

YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın (sağda) görev süresi doldu
YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın (sağda) görev süresi doldu Fotoğraf: DHA

Seçim neden kilitlendi?

DW Türkçe'nin Yargıtay kulislerinden ulaştığı bilgilere göre, seçimlerin kilitlenmesinin nedeni yüksek mahkemedeki iktidar bloku içerisinde yaşanan anlaşmazlık. Seçimlerde hem muhafazakârlar hem de milliyetçiler, kendi arasında anlaşamadı. Muhafazakâr kanat içerisinde Hakyolcu grubun Serdar Mutta'yı MGV'cilerin (Milli Görüş Vakfı) ise Talip Bakır'ı desteklediği, bu nedenle anlaşmadığı sağlanamaması nedeniyle oyların bölündüğü belirtiliyor.

Benzer bölünme, Yargıtay'daki milliyetçi üyeler arasında yaşanıyor. Ahmet Badalı'nın MHP'ye yakın, Necip Topuz'in ise İYİ Parti'ye yakın olduğu ifade edilirken bu ayrışma milliyetçilerin gücünün olmasına karşın YSK üyesi çıkaramamasına neden oldu. 

Yargıtay üyesi Bülent Savtok'un ise sosyal demokrat kökenli olduğu öğrenildi.

İki üye seçilemezse ne olacak?

Yargıtay'daki seçim sonuçlanmazsa, görev süresi dolan YSK Başkanı Akkaya ve diğer 4 üye görevine devam edecek. Bir üyenin dahi eksik kalması durumunda yeni seçilen üyeler görevine başlayamıyor. Bu durum, 2023 seçimlerini görev süresi olan YSK Başkanı ve üyelerin yürütmesine neden olabilecek.

İlerleyen turlarda Yargıtay'daki seçimin sonuçlanması halinde ise yeni seçilen 5 üyenin katılımıyla YSK toplanacak. 11 üyeli YSK, kendi arasından bir Başkan ve bir de Başkanvekili seçecek. 

Yeni seçilecekler dâhil 11 üyenin bugüne kadar hiçbir seçim tecrübesi bulunmuyor. Bu nedenle ilk seçim tecrübelerini 2023 seçimlerinde yaşayacaklar. 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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