Yargıtay'da başkanlık seçimleri neden tıkandı?

Yargıtay başkanlığı seçimlerinin 8. turundan da sonuç çıkmadı. Yarış mevcut Başkan Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez arasında devam edecek. Seçimdeki tıkanıklığın perde arkasını Alican Uludağ araştırdı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle üç gündür devam eden başkanlık seçimlerinin bugün yapılan sekizinci turundan da sonuç çıkmadı. Beş adayla başlayan seçimler, dördüncü turdan itibaren üç adaya düşmüştü.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Daire Başkanı Muhsin Şentürk ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez kalan turlarda yarıştı. Seçimin sekizinci turunda Yargıtay üyesi Ömer Kerkez'e 123 oy, mevcut Başkan Mehmet Akarca'ya da 115 oy çıktı. Muhsin Şentürk ise 96 oyda kaldı.

Seçimin dokuzuncu ve 10'uncu turları Perşembe günü Akarca ve Kerkez arasında yapılacak. Bu turlarda da sonuç çıkmazsa, usul gereği yeniden adaylık başvurusu alınacak ve yeni adaylarla beş tur yeniden yapılacak.

Mehmet Akarca'ya neden tepki var?

Peki tekrarlanan seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Akarca neden seçilemedi, başkanlık seçimi neden tıkandı?

DW Türkçe'nin Yargıtay kulislerinden ulaştığı bilgilere göre, üyeler arasında Akarca'nın "yönetim anlayışına" tepkiler söz konusu. Beş yıl Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dört yıl da Yargıtay Başkanlığı yapan Akarca'nın bu süreçte yıprandığı düşünülüyor.

Yargıtay'ın muhafazakâr cephesi Akarca'yı sosyal demokrat ve İYİ Parti'ye yakın üyelerin isteklerini yerine getirdiği gerekçesi ile eleştiriyor. Ayrıca 61 yaşında olan Akarca'nın 4 yıl daha görev yapıp 65 yaşında emekli olana kadar "kimseye boyun eğmeden görev yapacağı" kaygısı özellikle iktidar kanadında etkili oluyor.

Akarca'yı destekleyenler arasında bazı sosyal demokrat kökenli üyelerin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararının uygulamaması nedeniyle bazı üyeler arasında Akarca'ya tepki gösteriliyor. Sonuçları "Mehmet Akarca Yargıtay'da güven oyu alamadı" şeklinde yorumlayanlar var.

Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca Fotoğraf: Ali Balikci/AA/picture alliance

AYM'nin Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ü ise Yargıtay'da iktidara yakın bazı üyeler, bazı MHP'ye yakın üyeler ile yargıdaki İstanbul Grubu'na yakın üyelerin desteklediği ifade ediliyor. Ancak AYM kararına uymaması nedeniyle diğer üyeler, Şentürk'e mesafeli duruyor.

Yargıtay'daki koalisyonun adayı Ömer Kerkez

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise seçimin sürpriz ismi. Hataylı olan Kerkez, savcılık görevinin ardından uzun yıllar Adalet Bakanlığında bürokratlık yaptı. Yargıda Birlik Derneği döneminde 2014'te Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine, 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Kerkez, insani ilişkileri açısından Yargıtay'daki farklı gruplar arasında "sevilen bir isim" olarak görülüyor. Kerkez'in HSYK ve Adalet Bakanlığında görev yapması nedeniyle çevresinin geniş olduğu, o dönemde gelen talepleri olumlu şekilde sonuçlandırdığı belirtiliyor.

Kerkez'i destekleyenler arasında bazı sosyal demokratlar, İYİ Parti'ye yakın milliyetçiler, milli görüşçüler ile Adalet Bakanlığına küskün olanların olduğu öğrenildi. Ayrıca Yargıtay içinde Menzilci olarak bilinen bazı üyelerin de Kerkez'den yana oy kullandıkları belirtiliyor. CHP kontenjanından HSK üyesi seçilen Ömer Topaç'ın da Kerkez'i desteklediği kulislerde konuşuluyor.

Seçimlerin kaderini ise Muhsin Şentürk'e oy kullanan üyelerin son iki turda kime yönelecekleri belirleyecek. Salt çoğunluk olan 175 oy alan Yargıtay Başkanı seçiliyor. Bu süreçte Yargıtay'da genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı ile daire başkanlıkları pazarlıklarının da sonucu etkileyeceği ifade ediliyor.

Yargıtay başkanlığı seçimlerinin uzamasının bir diğer nedeninin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cephesinden herhangi bir adayın işaret edilmemesinin de etkili olduğu öne sürülüyor.

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