 Yargıtay, Danıştay davasında verilen cezayı onadı | TÜRKİYE | DW | 25.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yargıtay, Danıştay davasında verilen cezayı onadı

Yargıtay, Danıştay’a 2006 yılında saldırı düzenleyen Alparslan Aslan’a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onayladı.

default

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006 yılında saldırı düzenleyen Alparslan Arslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onayladı.

17 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda, Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, 2. Daire üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile 2. Daire Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Arslan'a, Özbilgin'e yönelik eylemine ilişkin "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", silahla yaraladığı Danıştay üyelerine yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitmişti. Temyiz incelemesini tamamlayan 16. Ceza Dairesi, Alparslan Arslan'a verilen cezayı onadı.

Yargıtay davada yargılanan diğer sanıklardan Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan verilen 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası ve aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız'a verilen 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasının da onanmasına hükmetti.

Ayrıca sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'er yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay verilen hapis cezaları da onandı.

Davayla ilgili ilk duruşma 11 Ağustos 2006'da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Dava, daha sonra Yargıtay kararıyla Ergenekon ana dava dosyasıyla birleştirilmiş ve daha sonra yine Yargıtay kararıyla fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesi gerekçesiyle Ergenekon davasından ayrılmıştı.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei - Verfassungsgericht in Ankara

Işık polemiği: AYM üyelerinin yasalardaki karşılığı 14.10.2020

Hükümetin eleştirilerine hedef olan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın mesajı sonrası gözler AYM üyelerine çevrildi. Peki AYM üyeleri nasıl seçiliyor? Bir AYM üyesinin görevi nasıl sona erer?

Vereidigung von Saadet Yüksel

Saadet Yüksel resmen AİHM yargıcı 03.07.2019

AİHM yargıçlığına seçilen Saadet Yüksel yemin ederek görevine başladı. Yüksel için AİHM’de düzenlenen yemin törenine sürpriz biçimde Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanları da katıldı.

Türkei Istanbul Justizpalast

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Yargıda "Cumhur hukuku" 10.07.2020

Yeni hükümet sisteminde “bağımsız ve tarafsız” olması gereken yargının bütünüyle cumhurbaşkanına bağlandığı eleştirisi ikinci yılda da sürüyor. Hukukçular özellikle yüksek yargıda "Cumhur hukukuna" dikkat çekiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Eski AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan

Başkanlık sistemini eleştiren AKP'li disipline sevk edildi

Parlamenter sisteme geçişi savunan ve cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren AKP'nin eski Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan partisinin Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  