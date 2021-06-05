 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP′ye yeniden kapatma davası açtı | Türkiye | DW | 07.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye yeniden kapatma davası açtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

default

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada "Dosya kapsamında sunulan delillerle Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemler sıralanmış, davalı Partinin bu eylemlerin odağı haline geldiği tereddüde yer vermeyecek şekilde iddianameye dercedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Şahin şöyle devam etti: "Ayrıntıları iddianamemizin 'GİRİŞ' kısmında da açıklandığı üzere iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen birtakım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir."

Şahin açıklamasında "Demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından olan siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürecekleri, Anayasa’da yer alan hak ve özgürlüklerin hiçbirini, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne halel getirmeyi amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanamayacakları Anayasa’nın 3, 4 ve 68/2-3. maddelerinde öngörülmüştür" ifadelerini kullandı.

Şahin: Parti kapatma ileri demokrasilerde uygulanıyor

Siyasi partilerin kapatılması tedbirinin tüm ileri demokrasilerde uygulanmakta olduğunu belirten Şahin "Halkların Demokratik Partisi'nin eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuş ve davalı Parti aynı zamanda hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir" dedi ve ekledi: "Bu itibarla; davalı Partinin Anayasa'nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa'nın 69/6 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 101/1-b ve 103/2. maddeleri uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuş ve Anayasa Mahkemesine kamu davası açılmıştır."

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

Şahin tarafından Mart ayında HDP'nin  kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmış ve mahkemece iddianamenin iadesine karar verilmişti.

DW/AA, SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Emniyet'ten Savcı’ya: Parti kapatma sonucunun ortaya çıkacağı hukuken değerlendirilmektedir

Mithat Sancar, HDP'ye yönelik kapatma davasının Emniyet’in Savcı’ya talimatıyla başlatıldığını açıkladı. TMŞ'nin Savcı'ya gönderdiği notta "Parti kapatma sonucunun ortaya çıkacağı hukuken değerlendirilmektedir" deniyor.  

Selahattin Demirtaş: "Bu hukuk dışı saldırılardan güçlenerek çıkacağız"

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’ye yönelik kapatma girişiminin muhalefetin tümüne yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.  

Kapatma davası: Diyarbakır'da hayal kırıklığı

HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, Kürt siyasetini 11 yıl sonra, bir kez daha parti kapatma tehlikesi ile karşı karşıya getirdi. Bölgedeki siyasetçi ve seçmenler iddianameye tepkili.  

Benzer içerik

Türkei - Explosion bei einer Veranstaltung der HDP

5 Haziran 2015: “Eğer mikrofondan duyulsaydı yüzlerce kişi ölecekti” 05.06.2021

HDP’nin 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da düzenlediği ve bombalı saldırıya uğrayan mitingde yapılan bir anons, büyük bir izdihamın oluşmasını ve yüzlerce kişinin ezilmesini önlemişti. Anonsu yapan sunucu Şerko Kanivar, o anları DW Haber’e anlattı.

Türkei | HDP Partei | Zentrale in Istanbul

HDP hakkında kapatma davası açıldı 17.03.2021

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. HDP davayı, iktidardaki AKP'nin MHP'ye bir "kongre hediyesi" olarak değerlendiriyor.

Türkei Diyarbakir | Coronakrise | Ausgangssperre

Kapatma davası: Diyarbakır'da hayal kırıklığı 20.03.2021

HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, Kürt siyasetini 11 yıl sonra, bir kez daha parti kapatma tehlikesi ile karşı karşıya getirdi. Bölgedeki siyasetçi ve seçmenler iddianameye tepkili.