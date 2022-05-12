  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan KaftancıoğluFotoğraf: picture alliance/AP Images/B. Ozbilici
Hukuk ve AdaletTürkiye

Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onadı

Alican Uludağ
10 dakika önce

Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezalarıyla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Üç suçla ilgili ceza onanırken, iki hapis cezası ise bozuldu.

https://www.dw.com/tr/yarg%C4%B1tay-canan-kaftanc%C4%B1o%C4%9Flunun-hapis-cezas%C4%B1n%C4%B1-onad%C4%B1/a-61775018

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaftancıoğlu, bu kapsamda "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de bu kararı onayınca dosya Yargıtay'a taşınmıştı. 

Yargıtay'dan kısmen onama, kısmen bozma kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 10 Mayıs tarihli kararında Kaftancıoğlu'na üç suçtan verilen cezayı onarken, iki suçtan verilen hapis cezasını ise bozdu.

Buna göre, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onandı.

İki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık ceza bozuldu

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Kararda, Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansız paylaşımının "terör örgütü propagandası" suçunu oluşturmayacağı belirtildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan verilen cezaya ilişkin bozma gerekçesinde ise Kaftancıoğlu'nun "muhalif kimliği ile bilindiği"ne vurgu yapıldı. Dava konusu paylaşımlarının bütününün nazara alındığında; esas itibariyle "objektif ve tarafsızlıktan uzak, incitici, saygınlığı zedeleyici, rahatsız edici" sözlerinin suçun unsuru olan açık ve yakın tehlike hususu da nazara alındığında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçu"nu oluşturmayacağı ifade edildi.

 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onadı

Hukuk ve Adalet
10 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanlığı'nda görevli 6 bürokrat vali yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nda görevli 6 bürokrat vali yapıldı

Politika
3 saat önce
Harkiv'de yıkılmış bir bina

Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir

Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir

Ekonomi
5 saat önce
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş

Demirtaş: Muhalefet mesafe aldı ama heyecan yaratamadı

Demirtaş: Muhalefet mesafe aldı ama heyecan yaratamadı

Politika
7 saat önce
Muhalefet, AKP ve MHP'ye ek bütçe sunma çağrısı yapıyor

Muhalefetten iktidara ek bütçe çağrısı

Muhalefetten iktidara ek bütçe çağrısı

Politika
20 saat önce
Planlanan dezenformasyon yasasında yalan haberin suç kapsamına alınması öngörülüyor

Dezenformasyon tasarısı: Yalan haber suç mu, değil mi?

Dezenformasyon tasarısı: Yalan haber suç mu, değil mi?

Politika
23 saat önce
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da kuraklık, hayvanların da su kaynaklarından mahrum kalmasına ve can vermesine neden oldu

2000 yılından beri kuraklık dönemleri yüzde 29 arttı

2000 yılından beri kuraklık dönemleri yüzde 29 arttı

Doğa ve Çevre
6 saat önce
Ana sayfaya dön