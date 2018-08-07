Yargıtay Berberoğlu’nun tahliyesinin reddine yapılan itirazı da reddetti

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, 24 Haziran’daki seçimlerde CHP’den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki MİT TIR'ları davasının "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, Yargıtay 17. Ceza Dairesi, Pazartesi günü açıkladığı kararında Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılama sürecinin durması yönündeki talebini yerinde görmedi ve Berberoğlu’nun avukatlarının yaptığı itirazı reddetti.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında ilk olarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşanan hukuki trafikte dava dosyası yeniden ele alındı ve Berberoğlu "Devletin gizli belgelerini açıklamak"tan suçlu bulunarak hakkındaki hapis cezası 5 yıl 10 aya düşürüldü.

Berberoğlu, 24 Haziran’daki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilmesinin ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesine davanın, “yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması” yönünde talebini iletmiş, ancak bu talep reddedilmişti. Bu kararının yanı sıra Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi isteminin dosyanın esastan incelenmesi aşamasında ele alınmasını kararlaştırmıştı. Berberoğlu'nun avukatları dairenin bu kararına itiraz etmişti ve itiraz, bir üst daire olan Yargıtay 17. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti. İtirazı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi de Pazartesi günü aldığı kararda Berberoğlu'nun, "davanın durması" yönündeki talebini yerinde görmedi ve itirazı reddetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'ları davası kapsamında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu hakkındaki dosyanın esas incelemesini daha sonra yapacak. Daire, Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemini, dosyanın esas inceleme aşamasında ele alacak.

DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe