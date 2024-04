Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde adayların vaatleri neler?

Krize dönüşen Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde başkan adayları Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve son turda en çok oyu alan Başkan Adayı Ömer Kerkez'in Yargıtay üyelerine bazı vaatlerde bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Başkanlığı için 25 Mart'tan bu yana seçim yapılıyor. Ancak seçimin üzerinden 20 tur geçmesine karşın, hiçbir aday salt çoğunluk olan 175'e ulaşamadı. Geçen hafta en çok oyu alan iki aday arasında yapılan 20'nci turda Ömer Kerkez 149, Mehmet Akarca ise 114 oy aldı. 64 oy ise boş veya geçersiz atıldı. Ancak bu sonuçlar da seçim krizinde oluşan düğümü çözemedi.

Seçimler, adaylar Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez arasında 24 Nisan'da üç tur şeklinde sürecek. Sonuç alınmazsa 25 Nisan'da en çok oy alan iki aday yarışacak.

Adayların vaatleri neler?

Seçimlerdeki kriz sürerken, adayların Yargıtay üyelerinin oyunu almak için telefon mesajları ile üyelere gönderdiği vaatler de ortaya çıktı. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, yargıyı ve Yargıtay'ı hak ettiği onur ve saygınlığa ulaştırmak yolunda azami çaba ve gayret göstereceğini iddia etti. Şentürk, eşit yaklaşımlı, adil ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğini savundu ve bazı somut vaatlerde bulundu.

Maaş için yasal düzenleme

"AYM'nin maaş düzenlemesini iptal etmesi ile ortaya çıkan sorunu bu konuda yetkin arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerini almak suretiyle istikrarlı bir yasal dayanağa" kavuşturacağını belirten Şentürk, emeklilik maaşlarının daha yüksek olmasını hedeflediğini kaydetti:

"Emeklilik halinde maaşlarımızda oluşan aşırı orandaki azalmayı ortadan kaldırarak, bazı kurumlarda mevcut olduğu gibi daha yüksek bir oranda emekli maaşı sağlamayı hedefliyoruz."

Yargıtay üyeliğinin süresine ilişkin olarak "Yargıtayımızın hafızasını yok etme tehlikesi doğuran Yargıtay üyeliğinin 12 yıl ile sınırlanmasına dair mevcut yasal düzenlemenin değiştirilmesi için azami çaba sarf edeceğiz" diyen Şentürk, Yargıtay'ın ana omurgasını oluşturan tetkik hakimliği kadrosunu güçlendireceğini ifade etti.

Şentürk, Yargıtay üyeleri tarafından tepkiyle karşılaşılan ve mevcut Başkan Mehmet Akarca'nın uygulamaya koydurduğu "Gerekçeli Karar Yazım Formatı"nı da erteleyeceğini ve daha sonra uygulanabilir şekilde revize edeceğini kaydetti.

Şentürk, meslektaşlarının "hastane, abonelik ve benzeri resmi-özel kurum işleri gibi devam eden yahut ortaya çıkacak olağan veya olağanüstü sorunlarını derhal üstlenip gelişmeleri takip etmek ve çözüme kavuşturmak için sosyal bir birim oluşturmayı" planladığını da duyurdu.

Alakart yemek, diplomatik pasaport

Yargıtay'ın merkezden uzakta İncek'te olmasının "doğurduğu olumsuz sonuçları" ortadan kaldırmak amacıyla da bir dizi vaat sıralayan Şentürk, yemeklerde iyileştirme, alakart uygulaması, ulaşımda ring artışı, Yargıtay'da yemekhane dışında başka uygun yerleri lokanta durumuna getirmeyi planladığını belirtti.

Şentürk, üyelerin ve yakınlarının ilaç alırken Türkiye'nin değişik yerlerinde karşılaşacağı sorunları gidereceğini savundu. "Diplomatik pasaport kullanım hakkının sağlanması için yasal düzenlemenin gerçekleşmesine yönelik çaba göstereceğiz" diyen Şentürk, otel ve tatil köyü de vaat etti:

"Özellikle şehir dışından gelip konaklama ihtiyacı olan arkadaşlarımız için Ankara/Panora'daki otelimizi işlevsel hale getireceğiz. Mensuplarımızın azami ölçüde yararlanması için Yargıtay Tatil Köyü'nün kapasite ve işlevini gözden geçireceğiz ve tüm mensuplarımızın istifadesine sunacağız."

"Mescidin kapasitesi artırılacak"

Muhsin Şentürk, özellikle Cuma günleri yetersiz kalan mescit sorununa da çözüm getireceğini bildirdi. Yargıtay üyelerine konut sözü de veren Şentürk, "⁠Mensuplarımızın konut ihtiyacını teminen TOKİ vb. kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecek yahut yürütülmekte olan projelere güçlü bir şekilde sahip çıkacağız ve süratle sonuçlandıracağız" dedi.

Yargıtay Başkan Adayı Şentürk, kanunlardaki aksaklık, eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, kanun değişikliği ve önerileri hazırlamak, Adalet Bakanlığı'na, TBMM Başkanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na iletmek üzere sabit bir komisyon kuracağını da sözlerine ekledi.

Ömer Kerkez: Ötekileştirme ve dedikodu olmayacak

Diğer başkan adayı Ömer Kerkez de "Şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayış" içinde olacağını kaydetti. Yargının Yargıtay'ın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacağını belirten Kerkez, tüm Yargıtay üyelerine eşit mesafede, her türlü ihtiyaçları ile dilek ve görüşlerine açık olacağını savundu. "Katılımcı ve demokratik bir anlayışla, her ortamda, her toplantıda ve görev alınan her Kurul'da, görüş ve oyların serbestçe kullanılmasını" temin edeceğini kaydeden Kerkez, "önyargı ve ötekileştirme olmayacağını, dedikodu ve iftiranın prim yapmayacağını, bilgi, kıdem ve çalışmanın değer" bulacağını ifade etti.

"Tarafsız ve bağımsız bir Yargıtay"

Ömer Kerkez, "Türk yargısına yön veren, yargıya olan güven duygusunun hızla yükselmesi için tarafsız ve bağımsız bir şekilde yoğun ve etkili çalışmalar yürüten bir Yargıtay hayali" kurduğunu da vurguladı. Kerkez ayrıca Yargıtay'ın daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak mesleki ve sosyal projeler vaat etti.

