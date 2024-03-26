Yargıtay Başkanlığı seçiminde yine sonuç çıkmadı

Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan Yargıtay Başkanlığı seçiminin dördüncü ve beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Seçimlere yarın devam edilecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçiminde dördüncü ve beşinci turda da sonuç çıkmadı. Bugün başka seçim turu yapılmayacağı ve seçimlere yarın devam edileceği açıklandı.

Yargıtay'daki seçimlerin beşinci turunda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127 oy almayı başardı. Seçimlerde tekrar aday olan Mehmet Akarca 105 oy alırken Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96 oyda kaldı.

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca başkanlığını yapacak kişiyi belirlemek için dün Yargıtay üyeleri sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmişti. Beş adaylı seçimlerin ilk gün yapılan ilk üç turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamamıştı. İlk gün yarışan adaylar Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal dört ve beşinci turda aday olmadı.

Bugün yapılan dördüncü turda ise Ömer Kerkez 125, Muhsin Şentürk 105 ve Mehmet Akarca 96 oy alırken dört oy boş atıldı, yedi oy da geçersiz sayıldı.

DW / SÖ, EC, CÖ

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