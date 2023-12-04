Yardım kuruluşlarından Gazze alarmı: Kaçacak yer kalmadı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları yoğunlaştırmasının ardından sivil ölümler artarken uluslararası yardım kuruluşları siviller için kaçacak yer kalmadığı uyarısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hava ve karadan saldırıları yoğunlaştırmasının ardından ölen Filistinlilerin sayısı hızla artarken uluslararası yardım kuruluşları durumun katlanılamaz hale geldiği uyarısı yaptı.

BM çocuklara yardım örgütü Unicef'in sözcüsü James Elder, Gazze'deki durumu "dehşet" diye nitelendirerek "On dakikada bir bomba yağıyorsa kimse kendini güvende hissedemez. Çocukların birbiri ardına ambulanslara taşındığını, anne-babaların korkunç yaralarla sedyeler üzerinde çığlıklar attığını görüyorsak ne hastanelerde ne de kaldıkları yerlerde güvendeler demektir" diye konuştu.

"Güney kan gölüne döndü"

İsrail ordusunun güvenli bölge ilan ettiği yerlerdeki durumun bu beyanı yansıtmadığını belirten Elder, Gazze'nin güneyinin kan gölüne döndüğünü belirtti. BM yetkilisi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivillerin çatışma koşullarının getirdiği zorlukların yanı sıra, kuzeyden göçün getirdiği bitkinlikten de muzdarip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric de Gazze Şeridi'nde şu an yeterli insanî yardımı ulaştırma imkanı bulunmadığını belirterek, "İnsanların çektiği acının boyutu katlanılamaz durumda. Sivillerin kaçabileceği güvenli alanlar bulunmaması kabul edilemez" diye konuştu.

İsrail ordusunun hava ve karadan saldırıları yoğunlaştı. Fotoğraf: IDF/Xinhua/picture alliance

"İnsanî kriz artık felakete dönüştü"

Çocuklara yardım kuruluşu "Save the Children" da özellikle Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmaların çocuklar açısından son derece büyük riskler taşıdığına işaret etti. Örgütün Filistin bölgeleri direktörü Jason Lee, Gazze'de bir milyonu aşkın çocuğun aşırı büyük bir tehlike altında bulunduğunu belirterek sivillerin ağzına kadar dolup taşmış bölgelere yönlendirildiğini, ailelerin giderek daha da daralan bir bölgede kendini güvenceye almaya çalıştığını kaydetti.

Bu yerlerde su, barınak ya da sıhhi tesisat bulunmadığını, ayrıca hava saldırıları ya da topçu ateşine karşı korunaklı olmadığını belirten Lee, küçük çocuklar, yaşlı ve hasta insanların bunu kaldıramayacağını kaydetti. Gazze'de gidecek güvenli yer kalmadığına vurgu yapan Lee, "Gazze Şeridi'ndeki sivil halk için eşi görülmemiş bu insanî kriz artık temelli bir felakete dönüşmektedir" ifadesini kullandı.

230 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne operasyon başlatan İsrail, sivillere kuzey bölgelerini terk ederek güneye gitmeleri çağrısı yapmış, ancak güneydeki bölgeleri bombalamaya da devam etmişti. İsrail'in sivillere gitmeleri çağrısı yaptığı Gazze Vadisinin güneyindeki bölge 230 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de yüz binlerce insanın giderek daha küçük bir alana gitmeye zorlandığını belirterek "Gazze'de gidecek güvenli bir yer yok" dedi.

Ölen Filistinlilerin sayısı 16 bine yaklaştı

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı son verilere göre, İsrail'in operasyonlarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 15 bin 899 Filistinli öldü, 42 bin kişi yaralandı. Ölenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocukların oluşturduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) verilerine göre 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyonluk nüfustan 1,9 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. UNRWA, Gazze Şeridi'nin merkezi ile güneydeki Han Yunus ve Refah bölgelerinde BM'ye bağlı 99 tesiste bir milyona yakın Filistinlinin barındırıldığını bildirdi.

rtr,dpa,AFP/BK,HT

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