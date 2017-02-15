Yardım kuruluşları: Süper zenginlerden özel vergi alınsın

Yoksul ülkelerde aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle aralarında Oxfam'ın da bulunduğu uluslararası yardım kuruluşları "süper zengin" olarak nitelendirilen milyarderlere pandemiyle mücadele için "daha güçlü finansal sorumluluk" üstlenmeleri çağrısı yaptı.

Oxfam tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, milyarderlerin pandemi boyunca elde ettikleri kazancın yüzde 99'unu bir kereliğe mahsus olarak özel vergi olarak vermesi önerildi. Bunun dünya genelinde yaklaşık 5,4 trilyon dolar kaynak yaratacağı, bu sayede bütün insanlar için koronavirüs aşısının finanse edilebileceği ifade edildi.

Oxfam'ın sivil toplum kuruluşları Eşitsizlikle Mücadele, Politik Çalışmalar Enstitüsü ve Vatansever Milyonerler ile birlikte yaptığı hesaplamalara göre, bu paranın toplanması halinde bile dünyadaki yaklaşık 2 bin 700 milyarderin pandemiden önce olduklarından daha zengin olacakları belirtildi.

Oxfam'ın kalkınma uzmanı Tobias Hauschild, "Hükümetler bir avuç süper zenginin utanmazca zenginleşmesine izin verirken, milyarlarca kişi geçim mücadelesi veriyor ve kurtarıcı olacak Covid-19 aşısına erişemiyor" eleştirisinde bulundu.

Amazon'un kurucusu Bezos'a eleştiri

Sivil toplum kuruluşlarının hesaplamalarına göre, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti pandemi süresince 79,4 milyar dolardan 192,4 milyar dolara yükseldi. "Bezos, kişisel olarak servetini dünyada herkese yetecek kadar aşı tedarik edilmesi için kullanabilirdi" diyen Hauschild, Bezos'un Temmuz ayı sonunda uzaya yaptığı birkaç dakikalık yolculuğa işaret ederek "Ancak uzaya heyecanlı bir seyahat gerçekleştirmeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.

Oxfam, Almanya'daki milyarderlerin de korona kriziyle mücadeleye adil bir katkı sağlaması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, Avrupa'da servet eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden birinin Almanya olduğuna dikkat çekti.

AFP / AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe