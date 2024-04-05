Yardım kuruluşları: Gazze’de çocuk ölümleri artıyor

UNRWA ve bölgede çalışan diğer yardım kuruluşları Gazze’de yaşanan şiddet olayları yüzünden çocukların kalıcı hasar gördüklerine dikkat çekerek şiddeti bitirme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), altı aydır savaşın hüküm sürdüğü Gazze Şeridi'nde, evlerin yüzde 62'sinin yıkıldığını ve nüfusun yüzde 75'inden fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

"Açlık özellikle çocukları etkiledi"

Yardım kuruluşlarına göre halkın yaşadığı açlık özellikle çocukları etkiledi. Alman yardım örgütü World Vision, "Gazze'de yetersiz beslenmeden kaynaklanan çocuk ölümleri hızla artıyor" açıklamasında bulundu. Açıklamaya göre eğer çatışmalar derhal sona ermezse bir milyondan fazla erkek ve kız çocuğu ömür boyu sürecek zihinsel ve fiziksel sağlık sorunuyla karşı karşıya kalacak.

Uluslararası yardım kuruluşu CARE'e göre, çocuklar da hamile kadınlar ve yaşlılar gibi giderek yaygınlaşan hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya. Partner örgütlerden Juzoor'dan elde edilen veriler, özellikle beş yaşın altındaki çocuklar arsında solunum yolu enfeksiyonları ve ishal gibi bulaşıcı hastalıkların hızla arttığını ortaya koyuyor. Ayrıca bölgedeki çocuklarda uyuz, deri döküntüleri ve hepatit A vakaları da görülüyor.

Yardım görevlileri yeni saldırılardan korkuyor

Yardımlar bölgedeki güvenlik durumu sebebiyle tehdit altında. Hafta başında yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın (WCK) yedi çalışanının İsrail'in hava saldırısında öldürülmesinin ardından, sahadaki yardım görevlileri yeni saldırılar olabileceğinden endişe ediyor. Berlin merkezli yardım kuruluşu Cadus'un operasyon sorumlusu Hareen de Silva, "Bu hepimizin başına gelebilir" diyerek tedirginliğini dile getirdi. İngiliz doktor, Cadus'un faaliyetlerini sürdüreceğini ancak çalışanlarından birinin öldürülmesi durumunda faaliyetlere ara vereceklerini ve çalışmalarını tamamen durdurmayı düşüneceklerini belirtti.

Christiane Hoffmann Fotoğraf: Wolfgang Kumm/picture alliance/dpa

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de,Gazze Şeridi'nde eşi benzeri görülmemiş insan hakları ihlallerinin, yıkımların ve acıların yaşandığını vurguladı. Her iki taraftan vahşice saldırılarda bulunulması riskinin devam ettiğini ifade eden Türk, akan kanın ve kasıtlı yıkımların sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

Hoffmann: Memnuniyetle karşılıyoruz

İsrail, dünya kamuoyundan gelen baskıların ardından Gazze'ye daha fazla insani yardımın yapılmasına izin vereceğini duyurmuştu. Federal hükümetin İsrail'in Aşdod Limanı ve Erez Sınır Kapısı'nı açma duyurusunu memnuniyetle karşıladığını aktaran hükümet sözcüsü Christiane Hoffmann, halihazırda bölgedeki sıkıntıların asgari düzeyde giderilebilmesi için hemen en az 500 tır dolusu yardım malzemesinin ulaşması gerektiğini vurguladı.

DW, epd / EÇ,ET

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