Yardım konvoyunu vuran İsrail'e Batılı ülkelerden tepki

İsrail'in Gazze'de ABD'li yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) ait bir konvoyu vurmasına Batılı ülkelerden tepki geldi. İsrail savaş uçaklarının saldırısına hedef olan konvoyda yedi yardım çalışanı hayatını kaybetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümetini olayla ilgili "hızlı, noksansız ve tarafsız" bir soruşturma yürütmeye çağırdı. İsrail hükümetiyle konuyu doğrudan görüştüklerini belirten Blinken, insanî yardım çalışanlarının korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Paris'te Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, yardım çalışanlarını "kahramanlar" diye nitelendirerek, "Diğer insanlara yardım etmeye çalışan insanların kendilerinin büyük risk altında olduğu bir durum yaşanmamalı" dedi ancak İsrail'in saldırısını kınamaktan kaçındı.

Fransa ve İngiltere'den kınama

Blinken'ın yanında konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ise ülkesinin İsrail'in saldırısını "kesin surette kınadığını" belirterek "Hiçbir şey böyle bir trajediye gerekçe olamaz" dedi.

İngiltere de saldırıyı kınayarak İsrail'in Londra Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı. İsrailli Büyükelçiye, üçü İngiltere vatandaşı olan WCK çalışanlarının "korkunç" ölümünün "şüpheye yer bırakmayacak netlikte kınandığının bildirildiği" kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli mevkidaşı İsrael Katz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "İsrail bunun nasıl gerçekleştiğini acilen açıklamak ve sahadaki yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak için büyük değişikliklere gitmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da hayatını kaybeden WCK çalışanlarının ailelerine taziye dileklerini iletirken, "İsrail hükümeti bu korkunç olayı hızlı ve noksansız şekilde soruşturmalıdır. İnsanî yardım çalışanları, büyük önem taşıyan çalışmalarını tüm dünyada ve Gazze'de güven içinde ifa edebilmelidir. İsrail hükümetini bir kez daha askerî ve sivil faaliyetler arasındaki çakışmanın önlenmesine yönelik önlemlerin işleyişini sağlamaya çağırıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmasına izin verilemez" dedi.

BM: Ekim'den bu yana en az 196 yardım çalışanı öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de İsrail-Hamas savaşında uluslararası insanî hukukun ve yardım çalışanlarının güvenliğinin dikkate alınmadığı eleştirisinde bulundu. Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, "Bu tür olayların art arda gelmesi, bu savaşın şu anki yürütülüş şeklinin kaçınılmaz bir sonucudur" diyerek, BM'nin acil insanî ateşkes çağrısını bir kez daha yineledi. Dujarric, işgal altındaki Filistin topraklarında Ekim ayından bu yana en az 196 insanî yardım çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Netanyahu: Savaşta bu tür şeyler olur

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Maalesef dün birliklerimizin Gazze Şeridi'nde savaş dışı kişilere zarar verdiği trajik bir olay yaşanmıştır. Savaşta bu tür şeyler olur. Eksiksiz bir soruşturma yürütüyoruz ve ilgili hükümetlerle temas halindeyiz. Böyle bir olayın tekrarlanmaması için her şeyi yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

WCK konvoyunda ölen kişilerin Filistinlilerin yanı sıra Avustralya, İngiltere, Polonya vatandaşları olduğu, bir kişinin de ABD-Kanada çifte vatandaşlığına sahip olduğu bildirilmişti. WCK, saldırı sırasında iki zırhlı araçla yol alındığını, araçların üzerinde yardım kuruluşunun ambleminin olduğunu bildirmişti.

AFP,rtr,DW / BK,ET

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