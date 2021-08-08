Yangınlarla ilgili paylaşımları nedeniyle 66 kişi hakkında işlem

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşım yaptıkları iddia edilen 66 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Söz konusu işlemlerin Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sonucunda başlatıldığı duyuruldu.

Buna göre 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfası ve 1347 de web sitesi incelendi. İncelemeler sonucunda, Türk Ceza kanunu’nun (TCK) 216’ncı maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama", yine 301‘nci madde olan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurumlarını aşağılama" ile 299’ncü maddede tanımlanan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle, kimliği tespit edilen 66 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

17 haber sitesinin engellenmesi için başvuru yapıldı

Açıklamada ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonun kurulduğu belirtildi ve "Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 haber sayfası ve web sitesinin erişime engellenmeleri maksadıyla Sulh Ceza Hakimliğine gerekli bildirimler yapılmıştır" dendi.

Dalaman'daki yangın korkuttu

Dalaman'da da orman yangını çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda ise henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandığı bildirildi. Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında başlayan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangına havadan helikopterlerle karadan da arazözler ile müdahale edildiği bildirildi. Yangının Dalaman Havalimanı için herhangi bir tehdit oluşturmadığı bildirilirken, yangın söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği haber veriliyor.

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Yatağan'da da yangınlar sürüyor. Yatağan'daki yangının rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Çine ilçesine sıçradığı haber verilmişti. Isparta Sütçüler'deki yangınlar ise yedinci gününde kontrol altına alındı.

DHA/ETO,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

