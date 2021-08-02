Yangınlarda altıncı gün: Dokuz yangın sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. 31 ilde 129 yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'de toplam dokuz yangına karşı mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli, bu paylaşımı öncesinde 28 Temmuz’da başlayan ve yayılan yangınlarda son duruma dair açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ile birlikte Milas Yangın Koordinasyon Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Pakdemirli, son beş günde çıkan 132 yangından 125’inin kontrol altına alındığını yedisinin sürdüğünü söyledi. Ayrıca 78 kırsal yangına da müdahale edildiğini bildirdi. Yangınlarda şu ana kadar 7'si Manavgat'ta biri de Marmaris'te olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakdemirli, Tunceli Hozat'taki yangında da kontrol sağlanırken, Isparta'da Sütçüler mevkiinde saat 11.30 sularında çıkan yangının ise acil mücadele ile söndürülmesi çalışmasına başlandığını duyurdu. Marmaris'teki yangının halen sürdüğü, öğleden sonra görülecek hava şartlarına göre tehlike potansiyeli bulunduğunu kaydetti. Köyceğiz'in dağlık arazisinde, yerleşim birimlerinde uzakbölgedeki yangının da devam ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, bölgeye iki helikoper ile bir uçağın gönderildiğini söyledi. Köyceğiz'deki yangının önemli olduğunun altını çizen Bakan, onun yaygın bir yangın olduğunu, oraya bugün kara birliklerinin gücü oldukça artırılarak hava ve karadan müdahaleye devam edileceğini, yangının bittiği bölgelerden güçlerin de buraya aktarılacağını duyurdu. Seydikemer'de de iki bölgedeki yangınların sürdüğünü, ancak onlardaki tehlikenin diğerlerine oranla daha düşük olduğunu da belirtti.

Bakan Pakdemirli, Milas'ta bulunan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'ne ilişkin bir soru üzerine de "Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok" cevabını verdi. Bakan, yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalenin sürdüğünü de belirtti.

Turizm alanı açıklaması

Anayasanın 169'uncu maddesine göre asla ve asla orman alanların daraltılamayacağını da söyleyen Bakan Pakdemirli, bunda turizm, sağlık, emniyet ve eğitimle ilgili istisnalar bulunduğunu hatırlattı. Bu istisnalara bakılarak eğer bir turizm alanı tahsis edilecekse zaten edileceğini, bunun belli şartlara bağlı olduğunu söyledi. "İlan edilmesi halinde turizm alanıysa oraya otel yapılır, değilse yapılamaz" diyen Bakan, bu konularda Orman Bakanlığı'ndan görüş alınacağını, Orman Bakanlığı'nın da yaban hayati ve göç yolları gibi diğer pek çok kuruluştan görüş alındıktan sonra bir yerin turizm alanı ilan edildiği söyledi. Edilmiş ise de oraya gerekli bakanlıklardan izin alınmak suretiyle otel veya tesis yapılabileceğini, bunun için ormanların yakılması gibi bir spekülasyonun yanlış olduğunu ifade etti.

Soylu: İhtiyaçlar karşılanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır" diye konuştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü dört noktada başlayan yangınlar üzerine Antalya Valiliği‘nin yayınladığı bir genelgeyle il genelinde ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "646 araç ve bin 767 personelimizle vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için 7/24 çalışıyoruz" diye konuştu. Bölgede meydana gelen hasarin tespitine de çalışıldığını belirten Böcek, yangında hayati ni kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken "Vatandaşlarımız ineklerini, küçükbaş hayvanlarını kaybetti. Onlarla ilgili bir taraftan tespitler yapılıyor, tespitleri yapılanları gömme işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye de ekledi.

Yangınların Gündoğmuş'ta çok hızlandığını da aktaran Başkan Böcek, yoğun mücadeleye rağmen hava sıcaklığının yüksekliği ile etkili olan rüzgarın yangın için uygun ortam yarattığın işaret ederek, yangınlarda 30 bin dekar faydalı ve ekili alanın zarar gördüğünü, 2 bin 800 yapının da yandığını bildirdi.

"Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününde sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerinde devam ediyor. 29 mahallesi bulunan Gündoğmuş'un kırsaldaki 7 mahallesinin alevlerin tehdidi altında olduğu bildirildi. Ortagonus Mahallesi‘nin tamamen yandığı, Umutlu, Senir, Çayırözü ve Narağacı mahallelerinin de tedbir amaçlı tamamen boşaltıldığı bildirildi.

Gündoğmuş Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Özeren, "Vatandaşımız panik yapmasın. Helikopter ve uçak sayısı artırılacak. Yangına hızlı şekilde bugün müdahale edilecek. Yangınla ilgili vatandaşlarımız günlerdir nöbet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır. Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık bununla ilgili soruşturma yürütüyor. Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" diye konuştu.

Ahmetler'de tırmıkla tampon bölge çabası

Yangın tehdidi altındaki Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi sakinleri ise tirmıklarla tampon bölge oluşturmaya çalışıyor. Ahmetler köylülerine, Manavgat ve Antalya'dan vatandaşların destek verdiği, mahalleye 2,5 kilometre kadar yaklaşan ormanlık alandaki yangının önünü kesmek amacıyla vatandaşların ormanla köy arasında tampon bölge oluşturmak için 40-50 metre genişliğindeki çalılık alanı tirmıklarıyla temizlemeye çalıştığı haber verildi.

Alanya'da da iki mahalleye tahliye

Alanya'da Güzelbağ ve Bayır mahalleleri için dün akşam saatlerinde, yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tahliye kararı verildi. Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, tahliye kararıyla evlerini boşaltmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için bir düğün salonuyla iki öğrenci yurdunun hazırlandığını duyurdu. Dün gündüz saatlerinde kontrol altına alınan yangının akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdüğünü aktaran Yücel, 2 bin 500 nüfuslu Güzelbağ Mahallesi'nde yangının kontrol altına alındığını, ilçede yangının etkili olduğu tek noktanın Susuz Yaylası olduğunu söyledi.

DW,DHA/ ETO,BÖ

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