Yangında son durum: İki can kaybı daha, 3 ilde 6 yangın sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Manavgat'taki yangında can kaybının yediye yükseldiğini belirtirken, "Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yaşamını yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş, Gebece mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken, devrilen arazözde can vermişti.

Bakan Koca, Mersin'deki yangından etkilenen 154 kişinin, tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu da duyurdu.

Bakan Koca, Marmaris ve Bodrum’daki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186’sınıntedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu açıkladı. Koca, Marmaris'te de bir can kaybının olduğunu hatırlattı.

Son beş günde 111 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, öğleden sonra Twitter üzerinden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Son beş günde 111 yangının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, üç ilde altı yangının devam ettiğini duyurdu.

Bakanın paylaştığı tabloya göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde yangınlara müdahale sürüyor.

Bakan Pakdemirli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise 112 orman yangınının 107’sinin kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Bakan Pakdemirli bu sabah yaptığı diğer paylaşımlarla ise Antalya'nın Gazipaşa, Mersin'in Silifke ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Antalya bölgesinde yangının söndürüldüğü alanlar

Manavgat'ın iki bölgesinde yangın sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde dört farklı noktada başlayan ve beşinci gününe giren yangınları kontrol altına alınma çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgedeki yangınla ilgili son durum hakkında bilgi veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, batı tarafta Taşağıl- Sırtköy, doğu tarafta ise Ahmetler bölgelerinde yangınların devam ettiğini belirterek, tüm ekiplerin söndürme mücadelesinin devam ettiğini söyledi. Sözen, "Rüzgar durdu, poyraz etkisini kaybetti, tam bu işten kurtulduk derken yeniden tehlike hasıl oldu ama ekipler canla başla çalışıyor, tüm güçleriyle söndürme mücadelesi devam ediyor ve inşallah aşacağız" dedi.

Muğla bölgesindeki yangınlar uydudan görüntülendi

Savunma Bakanlığı Marmaris'e iki gemi sevk etti

Marmaris'teki orman yangınının dördüncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, alevlerin yoğunlaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde bazı yollar bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından geçişe kontrollü olarak izin verildi.

Marmaris Belediyesi, yangın tehlikesi nedeniyle Marmaris-Datça yolu iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı da, Turunç Mahallesi'nin tahliyesine destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Milas'ta Mazı Mahallesi yandı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle önce Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi'ne ardından Aşağı Mazı köyüne sıçradı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, bazı evleri tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, vatandaşlardan bazıları botlarla denizden tahliye edildi.

DHA, DW/JD, BÖ

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