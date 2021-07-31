Türkiye'nin birçok bölgesinde orman ve çalılık alanlarda yangınlara müdahale sürüyor. Manavgat'taki yangında iki orman işçisinin hayatını kaybetmesi ile can kaybı 5'e yükseldi. Bodrum'da makilik alanda yangın çıktığı bildirildi. Yangından etkilenen yerler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangınlarda son durum

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya Manavgat'ta başlayan yangınlarda son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı. Pakdemirli, ülke genelindeki 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi. "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Pakdemirli, yangınların detaylarına ilişkin paylaştığı tabloda, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisine yer verdi.

Yangında can kaybı beşe yükseldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde dört farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Güğlen Dağı'nda başlayan orman yangını, kısa sürede Gebece Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı. Hızla ilerleyen alevler nedeniyle, hilal şeklinde dağın eteğine sıralanan evlerden bazıları yandı. Mahalle tahliye edilirken bazı vatandaşlar ise evlerinin önündeki kışlık yakacak odunları uzaklaştırmaya çalıştı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü mahalle tamamen duman altında kaldı. Dün gece Güğlen Dağı’na giden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş, alevlerin arasında kaldı. İki işçiye ulaşılamayınca AKUT'tan destek istendi. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözde cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı beşe yükseldi.

Dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili olan yangında etkilenen beşi orman personeli altı kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya Manavgat'ın Gündoğmuş ilçesinde de iki gündür etkili olan ve sarp alanda çıktığı için söndürme çalışmaları güçlükle devam eden yangın, Alanya sınırına kadar ulaştı. İlçenin kırsal bölgesinde bulunan Güzelbağ'a kadar gelen yangın nedeniyle mahalle boşaltılırken, girişler ise kolluk kuvvetlerince alevlerin hızlı yayılması ihtimalinden dolayı engelleniyor. Yangına havadan üç uçak ile beş helikopterin yanı sıra 50 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. Kalacak yerleri olmayan vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi.

Bodrum'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerce müdahale edildiği bildirildi. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Ayrıca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Uras, Umurça’da başlayan yangına müdahalenin başladığını açıkladı. Aras, "Umurça'da meydana gelen yangına, İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri karadan müdahaleye başladı. Tüm imkanlarımızla yangın söndürme çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evler, tahliye edilirken, alevlere müdahale sürüyor.

Fethiye'de çıkan yangın kontrol altında

Fethiye'de de dün gece çıkan yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı. Ölüdeniz'de çıkan ve yerleşim yerleri ile tarihi Kayaköy'ü tehdit eden alevler, karadan müdahale ile beş buçuk saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fethiye'de alevler, beş hektar ormanlık alanı küle çevirdi.

Alevlerin kara yoluna yakın olması nedeniyle Fethiye'nin dünyaca turizm bölgesi Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy'e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de yollarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını dört kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor" dedi.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan ve komşu İmamoğlu ilçesine sıçrayan orman yangını, gece saatlerinde söndürüldü.

Yangınlar için diğer ülkelerden destek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, orman yangınları nedeniyle çok sayıda ülkenin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyede bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de orman yangınlarının başlamasından bu yana; Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığı ve taziye dileklerini ilettiği açıklandı.

DW, DHA/AI, JD

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