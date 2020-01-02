 Yalnız yaşlılar hattına bin 500 telefon geldi | YAŞAM | DW | 03.01.2020

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YAŞAM

Yalnız yaşlılar hattına bin 500 telefon geldi

Almanya'da kendini yalnız ya da dışlanmış hisseden yaşlılara manevi destek için kurulan telefon hattına Noel-yılbaşı döneminde bin 500 telefon geldi.

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Berlin'de yalnız yaşayan yaşlılara hizmet veren Silbertnetz Derneği, Noel ve yılbaşı arasındaki tatil döneminde kendilerine bin 500 telefon geldiğini açıkladı. Dernek Almanya genelinden yalnızların en çok akşamları ve geceleri kendilerini aradığını açıkladı. En uzun görüşmelerin gece yarısı yapıldığı ve bunların bazen bir saat ve üzerine çıktığı belirtildi.

Yalnız yaşayan bazı yaşlıların birden fazla kez derneği aradığı açıklandı. Derneğe göre, arayanların büyük çoğunluğu 60 yaşın üzerinde ve yüzde 85'i yalnız yaşıyor.

Birçok kişinin kendisini yalnız hissettiği ve sadece biriyle konuşmak, dertleşmek amacıyla bu telefon hattını aradığı açıklandı. Örneğin 94 yaşında bir kadının kendisiyle ilişkisini kesen oğlunu özlediğini söylemek için derneği aradığı belirtildi.

Berlin'deki Hümanist Derneği'yle işbirliği içinde olan Silbernetz Derneği, yalnız ve dışlanmış yaşlılara manevi destek için telefon hizmeti veriyor. Bu telefon hattında 13 çalışanın yanı sıra üç stajyer ve 20 gönüllü görev yapıyor. Telefon hattı yalnız yaşayan yaşlılara Noel ya da yılbaşı gibi tatil dönemlerinde 24 saat telefon hizmeti veriyor. Telefon hattına diğer günlerde ise 08:00-22:00 saatlerinde ulaşılabiliyor.

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dpa / HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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