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Yahudi Soykırımı

Yahudi Soykırımı (Holokost) kavramı, Almanya'da Nasyonalsosyalist iktidar döneminde 1941-1945 yılları arasında Avrupalı Yahudilere yönelik sistematik soykırımı tanımlar.

Çeşitli kaynaklara göre Nazi döneminde çoğunluğu toplama ve imha kamplarında olmak üzere 5,6 milyon ila 6.3 milyon kişi katledilmiştir. Yahudi Soykırımı, temelini Nazi rejiminin propagandasını yaptığı ve halk arasında da yaygın olan antisemitizmden almıştır. DW Türkçe'nin Yahudi Soykırımı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Parlament und Gäste bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestags aus Anlass des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. +++ dpa-Bildfunk +++

Alman meclisi Nasyonal Sosyalizm kurbanlarını andı 27.01.2021

Almanya'da Nasyonal Sosyalizm kurbanları mecliste özel törenle anıldı. Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulmayı başaran Charlotte Knobloch konuşmasında AfD'li vekillere dönerek "Siz 76 yıl önce kaybettiniz" dedi.
26.01.2020 in Gedenkstätte Auschwitz Überlebende von KZ-Auschwitz treffen sich zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers

FAZ: Devletler Yahudi vatandaşlarını korumalı 28.01.2020

Auschwitz kampının kurtarılışının yıldönümü vesilesiyle antisemitizm tartışmaları ve Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele, Alman basınında öne çıkan yorum konuları.
Ein Mann geht am 25.01.2013 in Berlin zwischen den Stelen des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, des sogenannten Holocaust-Mahnmals. Am 27.01.2013 ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Foto: Michael Kappeler/dpa

Holokost'u Anma Günü: Ödün verilemez 27.01.2019

DW Baş Editörü Ines Pohl, Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle kaleme aldığı yorumunda, Almanya’da yaşayan herkesi Nazi dehşetinin sorumluluğuna ortak olmaya çağırıyor.

Yahudi Soykırımı'nın görgü tanıkları kemanlar 26.12.2018

"Violinen der Hoffnung-Umut veren kemanlar" özel bir müzik projesinin adı. Holokost döneminden kalma kemanlar bir keman yapımcısı tarafından tamir edilerek dünya genelinde konserlerde kullanılıyor.
HANDOUT - 14.11.2018, Bayern, Berghof am Obersalzberg: Das Foto aus dem Jahr 1933, das von Alexander Historical Auctions veröffentlichtet wurde, zeigt Adolf Hitler, der das jüdische Mädchen Bernhardine «Rosa» Nienau umarmt. Das Foto hat in den USA für mehr als 10 000 Euro den Besitzer gewechselt. Das Schwarz-Weiß-Bild des Fotografen Heinrich Hoffmann wurde schon am 13.11. im US-Staat Maryland für 11 520 Dollar (10 200 Euro) versteigert, wie die «Washington Post» berichtete. Foto: Heinrich Hoffmann/Alexander Historical Auctions/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Hitler'in Yahudi kızla çekilen fotoğrafı satıldı 15.11.2018

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in Yahudi bir kız çocuğu ile çekilmiş fotoğrafı açık artırmada 11 bin dolara alıcı buldu.
09.11.2018 German Chancellor Angela Merkel speaks during a ceremony at the Synagogue Rykestrasse in Berlin on November 9, 2018 to commemorate the 80th anniversary of the Kristallnacht Nazi pogrom. - Germany remembers victims of the Nazi pogrom that heralded the start of the Third Reich's drive to wipe out Jews, at a time when anti-Semitism is resurgent in the West. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

"Yahudi Soykırımı’nın bir de öncesi vardı" 09.11.2018

9 Kasım 1938’deki Yahudi Pogromu Almanya’da Yahudi Soykırımı’nın başlangıcı olarak gösterilir. Bu kanlı saldırıların 80. yıl dönümünde Başbakan Merkel, günümüzde devlete ve vatandaşlara düşen sorumluluğu hatırlattı.
FILE- In this May 1, 2018, file photo, Facebook CEO Mark Zuckerberg makes the keynote speech at F8, Facebook's developer conference in San Jose, Calif. Chinese phone maker Huawei said Wednesday, June 6, that it has never collected or stored Facebook user data, after the social media giant acknowledged it shared such data with Huawei and other manufacturers. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) |

Almanya'dan Zuckerberg'e Yahudi Soykırımı tepkisi 20.07.2018

Facebook'un Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden paylaşımları silmesine gerek olmadığını belirten Mark Zuckerberg, Alman hükümetinin tepkisini çekti. Dışişleri Bakanı Maas, "Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı" dedi.
Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs in Ankara. (Photo by Altan Gocher / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Türkiye’den İsrail’e soykırım uyarısı 25.05.2018

İsrail parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak tanımak için meclis gündemine alınmasına karar vermesine Türkiye’den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın İsrail için “zarar verici” olduğunu söyledi.

30.04.2018, Palästinensische Autonomiegebiete, Ramallah: Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas spricht bei einem Treffen des Palästinensischen Nationalrats. Der Palästinensische Nationalrat ist am Montag in Ramallah erstmals seit fast einem Jahrzehnt zusammengekommen. Foto: Majdi Mohammed/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Abbas: Yahudi soykırımından Yahudiler sorumlu 01.05.2018

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Nazi dönemindeki Yahudi soykırımından Yahudilerin kendilerini sorumlu tuttu.

20.07.2017 *** General view of the Polish parliament before the voting on the bill that calls for an overhaul of the Supreme Court, in Warsaw, Poland, July 20, 2017. Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Holokost Yasası Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor 06.02.2018

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tartışmalara ve İsrail'le krize neden olan Holokost Yasası'nı imzalayacağını açıkladı. Yasa aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyor.

30.01.2018 U.S. President Donald Trump delivers his first State of the Union address to a joint session of Congress inside the House Chamber on Capitol Hill in Washington, U.S., January 30, 2018. REUTERS/Win McNamee/Pool

KSA: Trump 80 dakika da konuşsa ABD'nin durumu değişmiyor 31.01.2018

Alman parlamentosundaki Yahudi Soykırımı’nı anma etkinliği ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusa Sesleniş konuşmasının yankıları Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konuları.

31.01.2018, Berlin: Anita Lasker Wallfisch, eine der letzten bekannten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz, spricht während einer Gedenkstunde des Bundestags an die Opfer des Nationalsozialismus. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Soykırımdan çello çalarak kurtuldu 31.01.2018

Alman parlamentosunda düzenlenen Yahudi Soykırımı’nı anma etkinliğinde gözler Anita Lasker-Wallfisch’in üzerindeydi. Ölüm kampından kurtulmasını çellosuna borçlu olan 92 yaşındaki kadının konuşması ayakta alkışlandı.

102 yaşındaki Holokost mağduru öldü sandığı yeğenini buldu 22.11.2017

Yahudi Soykırımı'ndan sağ olarak kurtulmayı başaran 102 yaşındaki Eliahu Pietruszka, yıllar sonra öldü sandığı bir aile ferdi ile karşılaştı. Pietruszka, Holokost mağdurları için oluşturulan bir veri tabanı sayesinde, Nazi toplama kampında öldürüldü sandığı erkek kardeşinin oğlunu buldu.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchen am 07.05.2017 die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem (Israel) und legen dort in der Halle der Erinnerung einen Kranz nieder. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind bis Dienstag (09.05.2017) zum Antrittsbesuch in Israel und den palästinensischen Gebieten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Almanya Cumhurbaşkanı İsrail'de 07.05.2017

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier İsrail ziyaretinde Yahudi Soykırımı kurbanlarını andı. Steinmeier, Dışişleri Bakanı Gabriel ile Başbakan Netanyahu arasında yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda da bulundu.

İsrail'de Holokost kurbanları anıldı 24.04.2017

İkinci Dünya Savaşı esnasında Naziler tarafından gerçekleştirilen Yahudi soykırımı Holokost'ta öldürülen altı milyon Yahudi, İsrail'de düzenlenen törenlerle anıldı.
23.04.2017+++ People take part in the opening ceremony of the annual Holocaust Memorial Day at Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem April 23, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun

Holokost kurbanları anılıyor 24.04.2017

Nazilerin II. Dünya Savaşı sırasındaki soykırımında ölen 6 milyon Yahudiyi anma etkinlikleri başladı. Trump ve Guterres, antisemitizmle mücadele çağrısı yaptı.

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