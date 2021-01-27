Yahudi Soykırımı (Holokost) kavramı, Almanya'da Nasyonalsosyalist iktidar döneminde 1941-1945 yılları arasında Avrupalı Yahudilere yönelik sistematik soykırımı tanımlar.

Çeşitli kaynaklara göre Nazi döneminde çoğunluğu toplama ve imha kamplarında olmak üzere 5,6 milyon ila 6.3 milyon kişi katledilmiştir. Yahudi Soykırımı, temelini Nazi rejiminin propagandasını yaptığı ve halk arasında da yaygın olan antisemitizmden almıştır. DW Türkçe'nin Yahudi Soykırımı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.