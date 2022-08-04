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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi 1 yıl uzatıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi 1 yıl uzatıldıFotoğraf: AFP/Getty Images/A. Altan
PolitikaTürkiye

YAŞ kararları açıklandı

2 saat önce

YAŞ kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Genelkurmay Başkanı'nın görev süresinin uzatıldığını, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının ise emekliye sevk edildiklerini bildirdi.

https://www.dw.com/tr/ya%C5%9F-kararlar%C4%B1-genelkurmay-ba%C5%9Fkan%C4%B1n%C4%B1n-g%C3%B6rev-s%C3%BCresi-uzat%C4%B1ld%C4%B1/a-62712658

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.

Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandığını söyledi.

30 Ağustos 2022'den geçerli olacak kararları açıklayan Kalın, "16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi 1 yıl uzatılmıştır" dedi.

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları emekliye sevk edilecek

Kalın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğini aktararak, "Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmışlardır" diye konuştu.

İbrahim Kalın, halen 264 olan general ve amiral sayısının ise 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273'e yükseltileceğini kaydetti.

Kalın, alınan terfi kararlarını ise şöyle açıkladı:

"30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay, korgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İsmail Günaydın, korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren, tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran, tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen, tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

ANKA,DHA/TY,BK

 

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