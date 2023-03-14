Yağışlar deprem bölgesinde hayatı daha da zorlaştırıyor

6 Şubat depremlerinin büyük bir yıkıma neden olduğu birçok kentte etkili olan aşırı yağışlar, barınma sorunu yaşayanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için kurulan çok sayıda çadırı su bastı.

Geçen yıl mahkeme kararı ile CHP üyeliği düşürülmesine rağmen fiilen CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk 48 saatte yetiştirmen gereken çadırları satmak için tutarsın. Depremin 1. ayı geçmişken en azından konteynırda olması gereken vatandaşı çadıra (hala çadır bulamayanlar var) mahkum edersin. Ve sonuç ne yazık ki bu. Afet sonrası felaket devam ediyor hala…" ifadelerini kullandı:

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'ndeki kurulan çadırkenti de su bastığı belirtildi. Burada yaşayan bir depremzede, "Kızılay da yok, AFAD da. Şu an hiçbir yetkili yok. Yetkililerimiz, hepsi uykularında ve yatıyorlar sıcak yerlerinde. Her tarafımız tel örgülerle çevrili. Koydukları mıcırı (çakıl) halk kendi imkanlarıyla taşıyıp çadırların önüne döküyor. Lavabolarımız su içinde yüzüyor" dedi.

Resmi verilere göre 48 binen gazla kişinin ölümüne neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle yüz binlerce depremzede evsiz kalmış durumda. Çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde kalan tüm depremzedeler için konteynerkentler kurulması planlanıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan "Beş kuruş almayacağız" vaadi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde evlerini kaybeden tüm depremzedeler için bir yıl içinde yeni konutlar inşa edileceğini vadetmişti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün Hatay'da yaptığı konuşmada, Anayasa'nın 125'inci maddesi uyarınca devletin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunu" belirterek, "Eğer bir helalleşme olacaksa anahtarı teslim edeceksiniz. Ölen canlar için vatandaşlarımız için özür dileyeceksiniz. Helalleşme o zaman olur. Anahtarı vereceksiniz 'gel helalleşelim' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu seçilmeleri durumunda Hatay'daki depremzedelere "Herkesin anahtarını teslim edeceğiz beş kuruş almayacağız" vaadinde bulundu.

dpa,DW / ET,BK