TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 43,68

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu. ENAG verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 105,19.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21 arttı. TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68; on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 67,20 oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 66,62 ile sağlık olurken, en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre Nisan'da enflasyon aylık enflasyon yüzde 4,86, yıllık enflasyon ise yüzde 105,19 oldu. ENAG verilerine göre Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 112,51'di.

Mart ayında enflasyon

TÜİK verilerine göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 olmuştu. Bu. son 14 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmişti. Enflasyon en son Ocak 2022'de yüzde 48,69 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bağımsız araştırma grubu ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) verilerine göre ise Mart ayında enflasyon yüzde 5,08 artmıştı. Yıllık artış ise yüzde 112,51 olarak açıklanmıştı.

DW / HT,HS

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