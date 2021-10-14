LGBTİ+ vardır

"Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği kadar 'LGBT, yok öyle bir şey' derse desin, LGBT ve hatta İ ve Q, hepsi var, her zaman da varolacaklar. Onur Haftası da bu yüzden önemli." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.