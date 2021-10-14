Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Yıldız

Yıldız, ağırlıkla hidrojen ve helyumdan oluşan, uzayda ışık saçan plazma küresi. Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sayısının 100 – 300 milyar civarında olduğu tahmin edilmektedir.

DW Türkçe'nin yıldız ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

dpatopbilder - 11.07.2018, Bayern, München: Demonstranten halten bei einer Kundgebung Schilder mit Porträt Abbildungen der NSU-Opfer. In München war am Morgen der Prozess gegen den rechtsterroristischen NSU mit Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman iç istihbarat başkanı: NSU cinayetlerinde cevapsız kalan çok soru var 14.10.2021

Alman iç istihbarat teşkilatı BfV’nin Başkanı Haldenwang, terör örgütü NSU ile ilgili olarak "cevapsız kalan çok soru var" dedi, yapılan hatalarla yüzleşerek dersler çıkartılmasının önemli olduğunu söyledi.
ARCHIV - 16.07.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Seda Basay-Yildiz, Rechtsanwältin, steht in ihrem Büro. Gegen 40 Polizisten in Hessen ist wegen des Verdachts auf Straftaten mit potenziell rechtsextremistischem Hintergrund ermittelt worden. Die erhobenen Vorwürfe reichten von Volksverhetzung und Bedrohung bis hin zur Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag. Ein besonders prominenter Fall waren die Untersuchungen bei der Polizei nach einem Drohschreiben gegen die türkischstämmige Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz. Das Fax war im August 2018 an ihre Privatadresse gegangen und mit «NSU 2.0» unterzeichnet. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Avukat Başay Yıldız'a cesaret ödülü 03.07.2021

Almanya’da ırkçı terör örgütü NSU davasının avukatlarından Seda Başay Yıldız, Wiesbaden kenti tarafından verilen "2021 Ludwig-Beck Cesaret Ödülü'ne" layık görüldü.

Istanbul police dispersed LGBTI Pride Parade participants with tear gas and water cannon on June 28 before a much-anticipated march even started, as celebrants were ready with rainbow-colored flags and placards to march along Istanbul's central Istiklal Avenue. As crowds gathered to start the 13th Istanbul LGBTI Pride Parade on June 28 from Istanbul's central Taksim Square to the neighborhood of Tunel, police fired tear gas and water to disperse the crowd. Istanbul, Turkey, on June 28, 2015. Photo by Halit Onur Sandal/Depo Photos/ABACAPRESS.COM

LGBTİ+ vardır 26.06.2021

"Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği kadar 'LGBT, yok öyle bir şey' derse desin, LGBT ve hatta İ ve Q, hepsi var, her zaman da varolacaklar. Onur Haftası da bu yüzden önemli." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.
Symbolfoto beim Einsatz der Polizei Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) im Einsatz NRW Deutschland *** Symboloto of the police in action of the BFE police in evidence and arrest units in action NRW Germany

Almanya'da "NSU 2.0" tehdit mektupları ile ilgili gözaltı 04.05.2021

Almanya’da 2018 yılından bu yana onlarca kişiye gönderilen "NSU 2.0" imzalı ölüm tehdidi içeren aşırı sağcı mektupları yazıp yolladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
ARCHIV - 16.07.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Seda Basay-Yildiz, Rechtsanwältin, steht in ihrem Büro. Gegen 40 Polizisten in Hessen ist wegen des Verdachts auf Straftaten mit potenziell rechtsextremistischem Hintergrund ermittelt worden. Die erhobenen Vorwürfe reichten von Volksverhetzung und Bedrohung bis hin zur Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag. Ein besonders prominenter Fall waren die Untersuchungen bei der Polizei nach einem Drohschreiben gegen die türkischstämmige Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz. Das Fax war im August 2018 an ihre Privatadresse gegangen und mit «NSU 2.0» unterzeichnet. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Neonazilerin tehdit ettiği avukat: Gizli adresim Darknet'te paylaşılmış 10.03.2021

'NSU 2.0' imzalı tehditlerde endişe verici tırmanış hakkında DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan avukat Seda Başay Yıldız, can güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmeyi reddeden Hessen Eyaleti'ne dava açacak.

30/09/2020 Journalisten İsmail Dükel und Müyesser Yıldız (c) Agentur ANKA

Gazeteciler Yıldız ve Dükel'e hapis cezası 08.03.2021

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan yargılandıkları davada hapis cezasına mahkûm oldu. Yıldız'a 3 yıl 7 ay, Dükel'e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

Işık kirliliği: Gökyüzündeki yıldızları nasıl unuttuk? 27.02.2021

Bir zamanlar ampulün icadı fizikte kuantum sıçraması kadar önemli bir gelişme olarak görülüyordu. O zamandan beri insanlar gecenin karanlığını yırtıp attı, istedikleri zaman çalışabilmeyi, eğlenebilmeyi ya da seyahate çıkmayı mümkün hale getirdiler. Ne var ki günümüzde aşırı derecede sunî, göz kamaştırıcı ışığın ekosistemlere ve insan sağlığına ciddi ölçüde olumsuz etkileri var.

Kombibild Zlatan Ibrahimovic und LeBron James Links: AC Milan's Swedish forward Zlatan Ibrahimovic reacts during the UEFA Europa League round of 32, 2nd leg football match AC Milan vs Crvena Zvezda on February 25, 2021 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by Tiziana FABI / AFP) Rechts: SALT LAKE CITY, UTAH - FEBRUARY 24: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers warms up before a game against the Utah Jazz at Vivint Smart Home Arena on February 24, 2021 in Salt Lake City, Utah. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Alex Goodlett/Getty Images/AFP (Photo by Alex Goodlett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

James’ten İbrahimoviç’e yanıt: Toplumsal meselerle ilgili asla susmayacağım 27.02.2021

NBA’in yıldız oyuncusu LeBron James, ünlü futbolcu İbrahimoviç’in kendiyle ilgili "siyaset yerine spora odaklanmalı"’ sözlerine yanıt verdi. James, yanlış giden hiçbir mesele konusunda susmayacağını söyledi.

30/09/2020 Journalisten İsmail Dükel und Müyesser Yıldız (c) Agentur ANKA

Gazeteciler Yıldız ve Dükel'e 31 yıl 6 ay hapis talebi 05.02.2021

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran'ın yargılandıkları davada mütalaasını açıklayan savcılık, 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.
Mesut Özil, ehemaliger deutscher Fußball-Nationalspieler, hält nach seiner Ankunft am Atatürk-Flughafen einen Fenerbahce-Schal. Özil verlässt nach siebeneinhalb Jahren den FC Arsenal und wechselt zu Fenerbahce Istanbul in die türkische Süper Lig. +++ dpa-Bildfunk +++

Fenerbahçe Mesut Özil’i transfer etti 24.01.2021

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacıvertli takım, futbolcunun eski kulübü FC Arsenal ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hubble, bize evrenin sırlarını veriyor 10.01.2021

Hubble Uzay Teleskopu gökyüzündeki gözümüz. O bize evrenin saklı güzelliklerini gösterdi. Yine onun sayesinde bilim insanları yeni keşifler yaptı ve evrene dair bilgilerimiz gelişti. İşte Hubble'ın bize gösterdikleri...
Peter Cushing & David Prowse Characters: Grand Moff Tarkin, Darth Vader Film: Star Wars Star Wars: Episode Iv - A New Hope USA 1977 / Neuer Titel Auch: Star Wars: Episode Iv Eine Neue Hoffnung Director: George Lucas 25 May 1977 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: LucasfilmxAFxArchivexMaryxEvans 12448687 editorial use only

Darth Vader’ı oynayan aktör David Prowse hayatını kaybetti 29.11.2020

İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader rolünü oynayan İngiliz aktör David Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.
Caption: Maradona fever in Argentina Schlagworte: Tareq Onu, Maradona, Argentina

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona 26.11.2020

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.
ARCHIV - 16.07.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Seda Basay-Yildiz, Rechtsanwältin, steht in ihrem Büro. Gegen 40 Polizisten in Hessen ist wegen des Verdachts auf Straftaten mit potenziell rechtsextremistischem Hintergrund ermittelt worden. Die erhobenen Vorwürfe reichten von Volksverhetzung und Bedrohung bis hin zur Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag. Ein besonders prominenter Fall waren die Untersuchungen bei der Polizei nach einem Drohschreiben gegen die türkischstämmige Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz. Das Fax war im August 2018 an ihre Privatadresse gegangen und mit «NSU 2.0» unterzeichnet. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Aşırı sağcılardan tehdit alan avukattan para ödülü 21.11.2020

Almanya'da aşırı sağcı NSU 2.0 imzalı tehditler alan avukat, suçluların yakalanmasını sağlayabilecek ipucunu iletecek kişilere para ödülü vereceğini duyurunca destek mesajları yağdı.
Müyesser Yıldız / Journalistin Beschreibung: die türkische Journalistin Müyesser Yıldız ist im Gefaengnis Wer hat dieses Foto gemacht: Anka Nachrichtenagentur Die Rechte des Fotos sind für DW frei

Müyesser Yıldız: Üç gün içerisinde bana suç icat etmeye çalıştılar 11.11.2020

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 155 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi. DW Türkçe'den Hilal Köylü'nün sorularını yanıtlayan Yıldız, askeri casusluk gibi ağır bir suçlamaya yönelik dosyasında tek bir kanıt olmadığını söyledi.

DW Haber - 11.11.2020 11.11.2020

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi'nden Türkiye'ye mesaj var. Maden şirketlerinin önünü açan torba yasa Meclis'e geliyor. Prof. Dr. Ceyhan'a göre kapanmanın İstanbul'la sınırla kalması dahi yeterli değil. 155 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, DW Haber'e konuştu. Diyarbakır'da öğretmenlerin evlerine ve sınıflarına yapılan operasyona "gözdağı" tepkisi.
Daha fazlasını göster