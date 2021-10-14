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Yıldız, ağırlıkla hidrojen ve helyumdan oluşan, uzayda ışık saçan plazma küresi. Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sayısının 100 – 300 milyar civarında olduğu tahmin edilmektedir.
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Bir zamanlar ampulün icadı fizikte kuantum sıçraması kadar önemli bir gelişme olarak görülüyordu. O zamandan beri insanlar gecenin karanlığını yırtıp attı, istedikleri zaman çalışabilmeyi, eğlenebilmeyi ya da seyahate çıkmayı mümkün hale getirdiler. Ne var ki günümüzde aşırı derecede sunî, göz kamaştırıcı ışığın ekosistemlere ve insan sağlığına ciddi ölçüde olumsuz etkileri var.
Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 155 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi. DW Türkçe'den Hilal Köylü'nün sorularını yanıtlayan Yıldız, askeri casusluk gibi ağır bir suçlamaya yönelik dosyasında tek bir kanıt olmadığını söyledi.
Şili Ulusal Sismoloji Merkezi'nden Türkiye'ye mesaj var. Maden şirketlerinin önünü açan torba yasa Meclis'e geliyor. Prof. Dr. Ceyhan'a göre kapanmanın İstanbul'la sınırla kalması dahi yeterli değil. 155 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, DW Haber'e konuştu. Diyarbakır'da öğretmenlerin evlerine ve sınıflarına yapılan operasyona "gözdağı" tepkisi.