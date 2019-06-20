 Yıldırım: PKK ne demiş, HDP ne demiş önemli değil | TÜRKİYE | DW | 21.06.2019

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TÜRKİYE

Yıldırım: PKK ne demiş, HDP ne demiş önemli değil

Öcalan'ın mektubunu değerlendiren Binali Yıldırım, "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil" dedi. MHP lideri Bahçeli ise Öcalan'ın mektubunun "HDP'nin vahim sapmasına" tepkinin eseri olduğunu söyledi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Abdullah Öcalan'ın seçimlerde tarafsız kalma çağrısı yaptığı mektubuyla ilgili "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil" değerlendirmesini yaptı.

Perpa Camii'nde Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Kürt kardeşlerimizi birileriyle ittifak yapmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir" dedi. 

Yıldırım ayrıca "İstanbul'da Diyarbakır'dan daha fazla Kürt hemşerimiz yaşıyor. Dolayısıyla ben belediye başkanı adayı olarak Kürt hemşerilerimden destek istiyorum" ifadelerine açıklamasında yer verdi. 

Türkei Devlet Bahceli

MHP lideri Devlet Bahçeli

Bahçeli: Mektup HDP'nin vahim sapmasına tepkinin eseri

Öcalan'dan İstanbul seçimlerine günler kala gelen mektupla ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist başı anlaşılan odur ki HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Terörist başının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur" diye konuştu.

Öcalan'ın mektubunun ardından HDP'den yapılan açıklamayı da değerlendiren Bahçeli, "PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin, terörist başının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır" dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı'dan yaptığı açıklamada 23 Haziran İstanbul seçimlerinde tarafsız kalma çağrısında bulunmuştu. HDP ise Öcalan'ın çağrısının ardından yaptığı açıklamada "HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir" demişti.

DHA/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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Asrın Hukuk Bürosu'ndan Öcalan açıklaması

Asrın Hukuk Bürosu'ndan Öcalan'ın 23 Haziran seçimine ilişkin yaptığı belirtilen "tarafsızlık çağrısıyla" ilgili açıklama geldi. Açıklamada Öcalan'ın "tarafsızlık" ifadesiyle toplumsal uzlaşıyı kast ettiği ifade edildi. (21.06.2019)  

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