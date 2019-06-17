Yıldırım: İmamoğlu ve Küçükkaya’dan yanıt bekliyorum

23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine bir hafta kala adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılan canlı yayın tartışması yeni boyutlara taşınıyor.

Moderatör İsmail Küçükkaya'nın yayına ön hazırlıklar kapsamında Binali Yıldırım ile telefon görüşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze görüşmesi tartışmalara yol açtı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayı rakibim Ekrem beyin bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur ve bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felaketti" çıkışı yaptı.

Kendisine moderatör İsmail Küçükkaya tarafından bir yüz yüze görüşme talebinde bulunulmadığını söyleyen Yıldırım, Küçükkaya ile iki telefon görüşmesi yaptıklarını, ilkinde moderatör belli olduğunda kendisini tebrik için aradığını, Küçükkaya'nın aramasıyla gerçekleşen ikinci görüşmede de genel, yayınla ilgili konuşulduğunu kaydetti.

Yıldırım'dan İmamoğlu ve Küçükkaya'ya sorular

Yıldırım sözlerini, "Önemli olan, yayından iki gün önce Perşembe günü aynı mekanda moderatörle rakip adayın danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça bir eşitsizlik vardır, eşitsizliğin ötesinde de burada bir gayri meşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu'na, rakibime buradan sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyuyla paylaşmadınız, yayın öncesi bu yaptığınız görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bunun cevabını rakibimden bekliyorum. İki, moderatör İsmail Küçükkaya '2-3 dakika bu görüşme sürdü' dedi, gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür, onu da kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz" diye sürdürdü.

İsmail Küçükkaya da Twitter hesabından 14 Haziran'da FOX TV'deki yayınında her iki adayla da görüştüğüne dair verdiği bilgileri içeren bölümü paylaştı. Küçükkaya söz konusu yayında, Binali Yıldırım ile yayından beklenti ve istekler konusunda telefonda görüştüğünü, ardından aynı şekilde İmamoğlu ile de aynı konuyu konuştuğunu belirtmiş, iki adayın da kendisine güvendiklerini ve sorular konusunda bir kısıtlamalarının bulunmadığını aktardıklarını kaydetmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Küçükkaya 13 Haziran TSİ 12.19'da The Marmara oteline girişi sırasında gösteriliyor.

Küçükkaya Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada Yıldırım tarafıyla görüşmesi sonrasında The Marmara otelinde bir basın toplantısı olan İmamoğlu ile 2-3 dakikalık bir görüşme yaptığını, görüşme içeriğinin Yıldırım ile aynı olduğunu, İmamoğlu'nun da sorular hakkında bir kısıtlama bulunmadığını kendisine teyit ettiğini belirtti.

DW/BK,GA

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