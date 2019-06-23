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Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.
Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkileri 5545 Sayılı Kanunun 123. Maddesi ile 298 Sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde yakın tarihte görülmemiş derecede bir itiraz sürecine tanık oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını alarak göreve başlayabildi. İşte seçim gecesinden bu yana gün gün, saat saat yaşananların derlemesi.