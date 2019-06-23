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Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkileri 5545 Sayılı Kanunun 123. Maddesi ile 298 Sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

ISTANBUL, TURKEY - JUNE 23: Voting stamp is seen as polls open in rerun election for Istanbul mayor on June 23, 2019 in Istanbul, Turkey. Onur Coban / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Yüksek Seçim Kurulu AKP ve CHP'nin başvurularını kabul etti 23.06.2019

YSK, yenilenen İBB seçiminde yanlış mühür basılan veya mühürsüz zarflardaki oyların geçerli sayılması yönünde AKP ve CHP’nin başvurularını kabul etti. Karara göre, bu zarflardaki oylar da geçerli olacak.

Turkish Prime Minister Binali Yildirim speaks to media next to a polling station during a referendum in the Aegean port city of Izmir, Turkey, April 16, 2017. REUTERS/Osman Orsal ***Optimiert für mobile Angebote***

Binali Yıldırım: Seçimlerin yenilenmemesi için çok gayret ettik 28.05.2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı ile ilgili olarak, "Seçimin yenilenmemesi için çok gayret ettik" dedi.
links Ausschnitt aus: ISTANBUL, TURKEY - FEBRUARY 06: Greek Prime Minister Alexis Tsipras (R) is welcomed by Binali Yildirim (L), Turkish Parliament Speaker at Dolmabahce Palace in Istanbul, Turkey on February 06, 2019. Elif Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Turkey's main opposition Republican People's Party (CHP) mayoral candidate for Istanbul Ekrem Imamoglu (R) waves as he visits the spice bazaar of Istanbul during his political campaign on March 12, 2019. - Turkey will hold local elections on March 31, 2019. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

İmamoğlu ve Yıldırım’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilk yorumlar 22.05.2019

YSK’nın kararını değerlendiren İmamoğlu, "Dağ fare doğurdu" derken, Yıldırım "oylar çalındı" iddiasının kararda yer almamasına dair, "Bir tarafın söylemini yazacak halleri yok, biz bunu halk diliyle söylüyoruz" dedi.

April 2019 Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK İstanbul için gerekçeli kararını açıkladı 22.05.2019

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptaline yönelik 250 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.YSK Başkanı Güven ise iptal kararına katılmadığını belirtti.
April 2019 Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK, İstanbul’da yenilenecek seçime dair esasları belirledi 10.05.2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenmesini kararlaştıran Yüksek Seçim Kurulu, seçime dair esasları belirledi. Seçimlerde sandık kurulu listeleri ilk kez siyasi partilere verilecek.
April 2019 Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK Tunceli'de 6 mazbatayı iptal etti 10.05.2019

Yüksek Seçim Kurulu, Tunceli'de HDP ve TKP'den 4 meclis üyesi ile iki muhtarın mazbatalarını KHK ile görevlerinden ihraç edilmiş oldukları gerekçesiyle iptal etti.
05.05.2016 *** Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu leaves a news conference at his ruling AK Party headquarters in Ankara, Turkey May 5, 2016. REUTERS/Umit Bektas © Reuters/U. Bektas

Davutoğlu: YSK kararı temel değerlerimizi zedeledi 07.05.2019

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, YSK'nın iptal kararının "evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırdığını" ve ortak aidiyet bilincine zarar verdiğini" ifade etti.
Istanbul, Türkei, Wahlen, CHP, Imamoglu Fotograf: Ibrahim Mase/ Istanbul, (dha)

İmamoğlu: Güler yüzle hakkımızı söke söke alacağız 06.05.2019

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, YSK'nın iptal kararını "kınadığını" açıkladı. İmamoğlu, "Biz güler yüzle hakkımızı söke söke alacağız" dedi.
April 2019 Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK: İstanbul'da seçimler yenilenecek 06.05.2019

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Yeni seçim tarihi 23 Haziran olarak duyuruldu.
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 31: Envelopes containing ballot papers are seen at a polling station during local elections in Istanbul, Turkey on March 31, 2019. Polling in TurkeyÄôs local elections began on Sunday, with 57 million registered voters expected to cast their ballots in the country's 81 provinces. Voters living in TurkeyÄôs larger cities will vote to elect a mayor for the entire city, as well as district municipal mayors, city council members, mukhtars (neighborhood officials), and members of elder councils. Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

İstanbul'da 5 bin 315 seçmen daha araştırılacak 26.04.2019

YSK, AKP'nin kısıtlı seçmen statüsündeyken oy kullandığını iddia ettiği 5 bin 315 kişinin daha araştırılmasına karar verdi. İstanbul'da bu nedenle incelenecek seçmen sayısı 46 bini geçti. İYİ Parti'den itiraz geldi.
An electoral official checks voting ballots at a polling station during the municipal elections in Ankara, Turkey, March 31, 2019. REUTERS/Umit Bektas

YSK: Maltepe iddiaları araştırılsın 24.04.2019

YSK, MHP'nin Maltepe'deki seçimlerde sandık üyelerine yönelik olağanüstü itirazını kabul etti. Kararı değerlendiren eski cumhuriyet savcılarından Eminağaoğlu, "YSK yeni bir Siirt senaryosu mu hazırlıyor?" dedi.
Hohe Wahlkommission (YSK) - Ankara Das Bild hat unsere Ankara Korrespondentin Hilal Köylü gemacht.

YSK: KHK'lılar oy kullanabilir 23.04.2019

31 Mart seçimlerine ilişkin itirazları ele alan YSK ara kararını açıkladı. YSK, KHK'lıların oy kullanmasına yönelik itirazı reddetti. 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu üyeleri araştırılacak.

31 Mart'tan mazbataya kadar neler oldu? 18.04.2019

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde yakın tarihte görülmemiş derecede bir itiraz sürecine tanık oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını alarak göreve başlayabildi. İşte seçim gecesinden bu yana gün gün, saat saat yaşananların derlemesi.
ARCHIV 2014***SYMBOLFOTO - Auf dem Messegelände in Karlsruhe (Baden-Württemberg) wird zur Präsentation für die Medien am 31.07.2014 in eine Wahlurne zur türkischen Präsidentschaftswahl ein Stimmzettel eingeworfen. In wenigen Tagen haben die in Deutschland lebenden Türken die Wahl: Rund 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass können sich ab Montag (27.03.2017) am Referendum für eine umstrittene Verfassungsreform in der Türkei beteiligen. (zu dpa «Vor dem Referendum: Türken in Deutschland haben die Wahl» vom 27.03.2017) Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

YSK düzenlemesi: "Seçimler şeffaf olamayacak" 03.01.2019

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri için resmi takvimi işletmeye başlatan Yüksek Seçim Kurulu yine "seçime şaibe mi karışacak" sorularının adresi oldu. Muhalefet, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saymasını hatırlatıyor.
In der Türkei werden zum ersten Mal der Staatspräsident und das Parlament an einem Tag gewählt. (am 24. Juni). Von 7. Juni an können können Türken in Deutschland bis 19 Juni ihre Stimme abgeben. (c) DW/Meltem Karagöz

YSK yerel seçime katılacak partileri açıkladı 02.01.2019

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak partileri ilan etti. Buna göre TBMM'de grubu bulunan beş partiyle beraber toplam 13 parti sandık yarışında yer alacak.

24.06.2018 +++ ISTANBUL, June 24, 2018 () -- Photo taken on June 24, 2018 shows ballots in a polling station in Istanbul, Turkey. Turkey held presidential and parliamentary elections on Sunday. (/Wu Huiwo) (zxj) |

YSK kesin sonuçları açıkladı 04.07.2018

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.
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