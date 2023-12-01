Yerel seçim takvimi belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanacak seçim takvimine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda "Yüksek Seçim Kurulunun yerleşik uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçim takviminin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait Seçim Takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir" denildi.

Açıklanan seçim takvimine göre Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.

Kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme işlemi ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

DW / EC, BK