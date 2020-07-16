 Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 16.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası

Gazeteci Deniz Yücel hakkında Türkiye’de görülen davadan 2 yıl 9 ay hapis cezası kararı çıktı. Yücel, ‘’terör örgütü propagandası yapmakla" suçlanıyordu.

default

Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yücel, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’’ ve ‘’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’’ suçlarından ise beraat etti.

İstanbul Başsavcılığı tarafından Yücel hakkında 15 yıl ve 3 ay hapis cezası isteniyordu. Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanıyordu.

Gazeteci Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta tutuklanmış ve 16 Şubat 2018'de tahliye edilmişti. Deniz Yücel'in tutukluluğu Türk-Alman ilişkilerinde gerilime yol açmıştı.

DW / HS, ET, SÖ, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Deniz Yücel davasında karar bekleniyor

Gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlandığı davada gelecek duruşma Perşembe günü görülecek. Davada karar çıkması olası. (16.07.2020)  

Deniz Yücel davası: Berlin'den "hukuk devletine uygun" yargılama talebi

Gazeteci Deniz Yücel hakkında savcının 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemesi üzerine Berlin’den bir açıklama yapıldı. Alman hükümeti Türkiye'den "hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama" talep etti. (14.02.2020)  

Benzer içerik

Deniz Yücel

Deniz Yücel davasında karar bekleniyor 16.07.2020

Gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlandığı davada gelecek duruşma Perşembe günü görülecek. Davada karar çıkması olası.

Deniz Yücel

Deniz Yücel duruşmasından karar çıkmadı 24.06.2020

Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel davasında karar beklenen duruşma 16 Temmuz'a ertelendi. AYM, bir yıl tutuklu kalan Yücel için hak ihlali kararı vermişti.

Bildkombi - türkische Künstler Mujdat Gezen und Metin Akpinar

Akpınar ve Gezen'e Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava 07.07.2020

Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçlamasından 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, keşif uçağının düştüğü 2 bin 200 rakımlı Artos Dağı çevresinde helikopterle incelemelerde bulundu

Van'da keşif uçağı düştü: 7 can kaybı

Van'da Emniyet'e bağlı bir keşif uçağı Artos Dağı'na çarparak düştü. Kazada ikisi pilot, yedi emniyet mensubunun hayatını kaybettiği açıklandı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    