WWF: Akdeniz büyük tehdit altında

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Akdeniz sularının aşırı ısınması nedeniyle balıkçılık, turizm ve ekosistemin büyük tehlike altında olduğunu bildirdi. WWF'in, iklim değişikliğinin Akdeniz üzerindeki etkilerini konu alan araştırmasına göre dünya üzerinde hiçbir deniz, Akdeniz kadar hızlı ısınmıyor. İlgili rapor, Akdeniz'de sıcaklığın, diğer denizlere oranla yüzde 20 daha hızlı arttığını ortaya koydu.

Vakıf, yaşanan iklim krizinin daha şimdiden Akdeniz'deki bazı önemli ekosistemleri, tekrar iyileşmeyecek şekilde tahrip ettiğini, 2003 yılından bu yana deniz anası kolonilerinin çok daha sık ve uzun süreli görüldüğünü bildirdi.

Akdeniz'in ısınması ile birlikte binden fazla farklı deniz anası türünün bu sulara geldiğini ortaya koyan WWF raporunda, söz konusu akının Akdeniz'in kendi biyoçeşitliliğine büyük zarar verdiği ifade edildi. Ayrıca bu denizde yaşayan balıkların yaklaşık yüzde 90'ının avlanması nedeniyle, deniz analarını yok edebilecek ve onlarla rekabete girecek türlerin de yok edildiği belirtildi.

Acil koruma gerekliliği

Havanın ve deniz suyunun aşırı oranda ısınması sebebiyle yosunların da azalmasına ve kaybolmasına dikkat çekilen raporda, bunun sonucu olarak kıyıların korunaksız kaldığı ve bu durumun da sahildeki kentleri tehlikeye attığı vurgulandı. WWF, 2030 yılına dek Akdeniz'in yüzde 30'unun etkili bir biçimde koruma altına alınması gerektiğini de duyurdu.

WWF Almanya'nın denizleri koruma birimi sorumlusu Heike Vesper, "İklim krizi daha şimdiden Akdeniz'i hissedilir ölçüde etkiliyor. İklim krizinin etkileri, zaten aşırı avlanma, kirlilik, plastik atıklar ve gemi trafiği nedeniyle stres altında olan bu denizi çok zorluyor. Bu stres yoğunluğu bir süre sonra baş edilemeyecek bir hal alacak" ifadelerini kullandı.

Vesper, bu gidişatı önlemek için karbondioksit emisyonunun düşürülmesi, Akdeniz'e her türlü insan müdahalesinin azaltılması ve denizin direncinin arttırılması için koruma altına alınan bölgeler oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Gökova örneği

WWF raporunda, deniz suyunun ısınması sonucu ortaya çıkan tehlikelere örnek olarak Gökova Körfezi'nde yaşanan değişime de vurgu yapıldı. Akdeniz'de su sıcaklığının artmasıyla, doğal yaşam alanı Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz olmasına rağmen, Süveyş Kanalı'ndan bu sulara akın eden balık türlerinin Türkiye ve Yunanistan sahillerinde yerli türleri kısmen yok ettiği belirtilen raporda, Gökova Körfezindeki yerli otçul balıkların yerini yüzde 98 oranında söz konusu yabancı balık türlerinin aldığı bildirildi.

Reuters,dpa / ET,JD

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