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Woody Allen

Oyuncu, yönetmen. 1 Aralık 2015'te 80 yaşına basan Allen, sinema sanatında ironik bir dili, felsefi derinlikle birleştirmesi ile tanınıyor. Bazı filmleri kara mizahın önde gelen örneklerinden.

Allen, 1 Aralık 1935'te New York'ta dünyaya geldi. Gerçek ismi Heywood Allen. Fakat bütün dünya onu Woody Allen ismiyle tanıyor. 1962 yapımı ilk filmi "The Laughmaker" ile 2015 yılındaki son filmi "Irrational Mann" arasındaki 53 yılda 50'den fazla film çevirdi. Filmleri 24 kez Oscar'a aday oldu, dört kez Oscar aldı. Ancak Allen, senaryo, oyun ve hikayeler de yazıyor. Ayrıca tutkulu bir caz müzisyeni olduğu biliniyor.

***ACHTUNG: Nur zur aktuellen Berichterstattung über das Festival de Cannes verwenden!*** THE LAST FACE Sean PENN © Festival de Cannes

Altın Palmiye’ye aday 12 film 13.05.2016

Sinema aleminin prestijli festivallerinden Cannes'da büyük ödül Altın Palmiye için heyecan başladı. Bu yıl 69'uncu kez düzenlenen festivalde ustaların yanı sıra genç yönetmenler de dikkat çekiyor.
11.5.2016 *** French model and actress Gaia Weiss poses as she arrives on May 11, 2016 for the opening ceremony of the 69th Cannes Film Festival in Cannes, southern France. / AFP / Antonin THUILLIER (Photo credit should read ANTONIN THUILLIER/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/A. Thuillier

Cannes’da yıldızlar geçidi başladı 12.05.2016

Cannes Film Festivali başladı. Festivalin açılış filmi “Cafe Society”nin yönetmeni Woody Allen ve filmin oyuncuları kırmızı halıda boy gösterdi. Ancak bu yıl her şey süt liman değil.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film verwendet werden*** Café Society - Regie: Woody Allen - Bild: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart © Gravier Productions, Inc./Sabrina Lantos

Altın Palmiye’nin 12 iddialı adayı 11.05.2016

69. Cannes Film Festivali Woody Allen’ın “Cafe Society” filmiyle açılıyor. Allen’in son filmi yarışma bölümünde yer almıyor. Ancak bu yılki Altın Palmiye yarışında birçok usta yönetmen dikkat çekiyor.
** ARCHIV ** Woody Allen, fotografiert am 17. Mai 2008 in Cannes. Woody Allen hat wieder einmal seinem Zorn ueber die gewinnorientierte amerikanische Filmindustrie Luft gemacht. In den USA gibt es viele talentierte Leute, aber sie haben grosse Probleme, ihre Filme zu realisieren. Es ist ein Verbrechen, wie schwer man es diesen Regisseuren macht, sagte Allen der Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 4. Juni 2008. (AP Photo/Francois Mori) --- ** FILE ** American director Woody Allen arrives to the premiere of the film Vicky Cristina Barcelona during the 61st International film festival in Cannes, southern France, on Saturday, May 17, 2008. (AP Photo/Francois Mori)

Woody Allen’in en güzel 10 filmi 01.12.2015

Woody Allen bugün 80 yaşına bastı. Ünlü yönetmen-oyuncu hala birbiri ardına filmler çekmeye devam ediyor. Biz de bu vesileyle usta yönetmen Allen’ın en iyi 10 filmini derledik;
MANHATTAN [US 1979] MERYL STREEP AND WOODY ALLEN A UNITED ARTISTS RELEASE Date: 1979 (Mary Evans Picture Library) Keine Weitergabe an Drittverwerter., Nur für redaktionelle Verwendung.

Woody Allen’in en güzel 10 filmi 16.11.2015

80 yaşını kutlamaya hazırlanan Woody Allen birbiri ardına film çekmeye devam ediyor. Son filmi olan 'Mantıksız Adam' ile yeniden adından söz ettiren usta yönetmenin en iyi 10 filmini derledik.
** ARCHIV ** Woody Allen, fotografiert am 17. Mai 2008 in Cannes. Woody Allen hat wieder einmal seinem Zorn ueber die gewinnorientierte amerikanische Filmindustrie Luft gemacht. In den USA gibt es viele talentierte Leute, aber sie haben grosse Probleme, ihre Filme zu realisieren. Es ist ein Verbrechen, wie schwer man es diesen Regisseuren macht, sagte Allen der Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 4. Juni 2008. (AP Photo/Francois Mori) --- ** FILE ** American director Woody Allen arrives to the premiere of the film Vicky Cristina Barcelona during the 61st International film festival in Cannes, southern France, on Saturday, May 17, 2008. (AP Photo/Francois Mori)

Allen Avrupa’dan vazgeçmiyor 02.05.2013

Ünlü Amerikalı yönetmen Woody Allen, son filmini Fransa’da çekeceğini açıkladı. Filmin konusu sır gibi saklanıyor.
** ARCHIV ** Woody Allen, fotografiert am 17. Mai 2008 in Cannes. Woody Allen hat wieder einmal seinem Zorn ueber die gewinnorientierte amerikanische Filmindustrie Luft gemacht. In den USA gibt es viele talentierte Leute, aber sie haben grosse Probleme, ihre Filme zu realisieren. Es ist ein Verbrechen, wie schwer man es diesen Regisseuren macht, sagte Allen der Frankfurter Rundschau, Mittwoch, 4. Juni 2008. (AP Photo/Francois Mori) --- ** FILE ** American director Woody Allen arrives to the premiere of the film Vicky Cristina Barcelona during the 61st International film festival in Cannes, southern France, on Saturday, May 17, 2008. (AP Photo/Francois Mori)

Woody Allen'dan jigolo olursa 08.03.2012

Woody Allen uzun bir süreden sonra ilk kez yönetmenliğini yapmadığı bir filmde oynayacak. Oscarlı oyuncu ve yönetmen John Turturro’nun “Fading Gigolo” filminde jigolo olmaya karar veren bir adamı canlandıracak.
Regisseur Woody Allen am Set, Film Ich sehe den Mann deiner Träume, Copyright: 2010 Concorde Filmverleih GmbH

Woody Allen 75 yaşında! 30.11.2010

Sinema tarihinin yaşayan en önemli yönetmenlerinden sayılan, 50'den fazla film projesine imza atmış Oscar'lı yönetmen Woody Allen, 75'inci yaşını kutluyor.