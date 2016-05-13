Oyuncu, yönetmen. 1 Aralık 2015'te 80 yaşına basan Allen, sinema sanatında ironik bir dili, felsefi derinlikle birleştirmesi ile tanınıyor. Bazı filmleri kara mizahın önde gelen örneklerinden.

Allen, 1 Aralık 1935'te New York'ta dünyaya geldi. Gerçek ismi Heywood Allen. Fakat bütün dünya onu Woody Allen ismiyle tanıyor. 1962 yapımı ilk filmi "The Laughmaker" ile 2015 yılındaki son filmi "Irrational Mann" arasındaki 53 yılda 50'den fazla film çevirdi. Filmleri 24 kez Oscar'a aday oldu, dört kez Oscar aldı. Ancak Allen, senaryo, oyun ve hikayeler de yazıyor. Ayrıca tutkulu bir caz müzisyeni olduğu biliniyor.