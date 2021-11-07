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William Shakespeare, İngiliz yazar. Günümüze çok sayıda oyun, şiir ve öykü bırakmıştır. Aralarında "Romeo ve Juliet" ve "Hamlet"in de bulunduğu oyunlar birçok ülkede ilgi görmeye devam etmektedir.
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William Shakespeare, aşk trajedisi "Romeo ve Juliet" için İtalya’nın Verona kentinden ilham almıştı. Bugün dünyanın dört bir yanından aşıklar ve aşk acısı çekenler, Verona’daki Club di Giulietta yani Juliet Kulübü’ne mektup yazarak çare arıyor. Gelen mektuplara kulüpte gönüllü çalışan onlarca "Juliet" cevap veriyor.