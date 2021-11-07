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William Shakespeare

William Shakespeare, İngiliz yazar. Günümüze çok sayıda oyun, şiir ve öykü bırakmıştır. Aralarında "Romeo ve Juliet" ve "Hamlet"in de bulunduğu oyunlar birçok ülkede ilgi görmeye devam etmektedir.

DW Türkçe'nin William Shakespeare ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Aşk acısı çekenler Juliet’ten çare bekliyor | Verona’daki Juliet Kulübü 07.11.2021

William Shakespeare, aşk trajedisi "Romeo ve Juliet" için İtalya’nın Verona kentinden ilham almıştı. Bugün dünyanın dört bir yanından aşıklar ve aşk acısı çekenler, Verona’daki Club di Giulietta yani Juliet Kulübü’ne mektup yazarak çare arıyor. Gelen mektuplara kulüpte gönüllü çalışan onlarca "Juliet" cevap veriyor.
dpatopbilder - HANDOUT - 04.09.2019, Großbritannien, London: Boris Johnson (l), Premierminister von Großbritannien, spricht während seiner ersten Fragerunde im britischen Parlament. Johnson will am 15. Oktober ein neues Parlament wählen lassen, sollten ihm die Abgeordneten den Weg zu einem No-Deal-Brexit per Gesetz versperren. Foto: Jessica Taylor/House of Commons/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

"Avam Kamarası'ndaki oyunu Shakespeare bile sahneleyemezdi" 05.09.2019

Hong Kong'daki gelişmeler ve Brexit Alman basınında öne çıkan yorum konuları. Badische Neueste Nachrichten yorumunda "İngiliz Avam Kamarası’nda oynanan oyunları Shakespeare bile bu kadar dramatik sahneleyemezdi" diyor.
Das Denkmal von William Shakespeare, aufgenommen am 24.04.2014 im Park an der Ilm in Weimar (Thüringen). 1864 gründeten in Weimar Shakespeare-Verehrer die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft mit derzeit rund 2000 Mitgliedern. Foto Michael Reichel/dpa (zu dpa Shakespeare-Freunde feiern 450. Dichter-Geburtstag am 24.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Shakespeare ile buluşma 22.04.2016

William Shakespeare, Batı edebiyatının en etkili şair ve oyun yazarı. Bundan 400 yıl önce, 23 Nisan 1616’da Stratford-upon-Avon’da hayata gözlerini yummuştu. Shekespeare’in memleketine bir yolculuğa ne dersiniz?
Ein bislang unbekanntes Portrait des englischen Lyrikers William Shakespeare wird am 12.02.2014 in Mainz (Rheinland-Pfalz) präsentiert. Die Expertin Hildegard Hammerschmidt-Hummel wandte einen Kriterienkatalog an, der die spezifischen Gesichts- und Krankheitsmerkmale berücksichtigt um die Echtheit zu bestätigen. Der Maler des Werkes ist unbekannt, ebenso wie der Verbleib des Originals. Foto: Daniel Reinhardt/dpa ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Präsentation +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

Zamana yenilmeyen yazar: Shakespeare 22.04.2016

İngiliz edebiyatının dünyaya kazandırdığı en önemli isimlerden olan Shakespeare'in ölümünün üzerinden tam 400 yıl geçti. Shakespeare'in eserleri, günümüzde de insanları en az kendi çağındaki kadar etkiliyor.
ARCHIV - Eine Frau betrachtet im Tübinger Lotte-Reiniger-Museum Silhouettenfiguren, die für das Schattentheater-Stück Die Zauberflöte gefertigt wurden (Archivfoto vom 11.08.2004). Schatten besitzen magische Anziehungskraft und mit einfachsten Mitteln können sie auf eine Leinwand gezaubert werden. Schon mit einer Hand lassen sich Fantasiegestalten schaffen. Doch auch anspruchsvolle Theaterstücke lassen sich durch die Schattenkunst umsetzen, was beim 7.Internationalen Schattentheaterfestival vom 17. -21.10.2006 in Schwäbisch Gmünd sichtbar werden soll. Foto: Norbert Försterling dpa/lsw (zu lsw-Korr: Magische Schatten verzaubern Schwäbisch Gmünd vom 11.10.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Teknoloji çağında masal böyle anlatılır 16.07.2014

Kristin ve Davy McGuire ikilisinin eski masallarla modern teknolojiler arasında kurdukları bağ, izleyenleri adeta büyülüyor.
Jamie Campbell Bower als der junge Edward de Vere und Joely Richardson als Prinzessin Elisabeth Tudor in einer Szene des Kinofilms Anonymus (undatierte Filmszene). Die Debatte ist nicht neu, aber der Zweifel bleibt: War William Shakespeare (1564-1616) wirklich der Verfasser von Weltliteratur wie «Romeo und Julia», «Wie es euch gefällt», «Julius Cäsar» und «Hamlet»? Der deutsche Hollywoodregisseur Roland Emmerich schlägt sich in seinem Historien-Drama «Anonymus» auf die Seite jener Forscher, die in dem Adeligen Edward de Vere, Graf von Oxford, den wahren Verfasser dieser Werke sehen. Der Film kommt am Donnerstag (10.11.2011) in die deutschen Kinos. Foto: Sony Pictures Releasing GmbH (zu dpa-Kinostarts vom 03.11.2011 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film und bei Urheber-Nennung)

"Anonymus" edebiyatçıları öfkelendirdi 08.11.2011

Büyük bütçeli bilim kurgu ve felâket filmlerinin üstadı Alman yönetmen Roland Emmerich, Shakespeare'i anlattığı yeni filmiyle, tartışma başlattı.
Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini yaptığı film, ABD'de 6 Mayıs'ta gösterime girdi.

''Thor'' filmi gişeleri sarsıyor 09.05.2011

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini yaptığı film, ABD'de 6 Mayıs'ta gösterime girdi. ABD ve Kanada'da sadece hafta sonunda elde ettiği 66 milyon dolarlık hasılat ile gösterimde olan filmler arasında ilk sıraya yerleşti.
Einen Blumenstrauss mit Herzen zum Valentinstag haelt diese junge Blumenhaendlerin fuer den Fotografen am Mittwoch, 12.Feb. 2003 in Duesseldorf in Haenden. Am 14. Februar beschenken sich traditionell die Liebenden, vorzugsweise mit Blumen. (AP Photo/Frank Augstein)

Sevgililer Günü kutlu olsun! 14.02.2011

Geçmişi Antik döneme kadar uzanan Sevgililer Günü kimilerine göre tüketim çılgınlığı, kimilerine göre ise sevdiği kişiye bunu bir kez daha göstermek için güzel bir fırsat.
Versicherungsvertreter

Mainzlı Sigortacı Sebastian Gerygk 06.07.2010

Almanya’da sigorta temsilcilerine ihtiyaç olmasına rağmen, ne yazık ki ünleri oldukça kötü. Sebastian Gerygk ise mesleğini onurla icra eden sigortacılardan.
L'Oreal-Patriarchin Liliane Bettencourt besucht am Sonntag (13.06.2004) eine Ausstellung des Fotografen und Schriftstellers Banier in Krefeld. Die 81-jährige Erbin des Kosmetik-Konzerns L'Oreal, Tochter des Firmengründers, besitzt 27,5 Prozent des Unternehmens. Ihr Vemögen wird laut einem Bericht der Financial Times Deutschland (20.02.2004) auf 15 Milliarden Euro geschätzt. Mitbesitzer des weltgrößten Kosmetikherstellers ist der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle, an dem Bettencourt ebenfalls Aktien hält. Foto:Horst Ossinger dpa

L’Oreal’in varisi Fransa’yı sarsıyor 01.07.2010

Fransa, Barbara Cartland veya Shakespeare romanlarını ya da Tintin veya John Le Carre serüvenlerini aratmayacak bir olaya sahne oluyor. İlk etapta bir aile kriziyle başlayan olay, şu anda devlet krizine dönüşmüş durumda.
ARCHIV - Der ehemalige tschechische Präsident Vaclav Havel während einem Gespräch in seinem Büro in der Prager Innenstadt (Archivfoto vom 14.09.2007). Rund 13 Jahre lang, vom Dezember 1989 bis Februar 2003, lenkte der tschechische Dramatiker Vaclav Havel als Dichterpräsident die Geschicke seines Landes. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa spricht Havel über sein Verhältnis zu Deutschland sowie über Menschenrechte und die Lehren aus dem 11. September 2001. Foto: Björn Steinz dpa (zu dpa-Reportage: Wir wurden demoralisiert - Tschechiens Ex-Präsident Vaclav Havel zieht Bilanz und warnt: Deutschland darf Polen nicht vergessen vom 25.10.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Çek lider Havel tiyatroya geri döndü 22.05.2008

Oyun yazarı, eski Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel tiyatroya döndü. Havel'in 20 yıl aradan sonraki ilk oyununun uluslararası galası Prag'da yapılıyor.
Bugün Dünya Kitap Günü

Bugün Dünya Kitap Günü 23.04.2007

Yerkürenin birçok ülkesinde yazarlar, yayınevleri, kitahçılar ve kitapseverler çeşitli etkinlikler düzenliyor. Amaç, dünya genelinde okuma ve yazmanın teşvik edilmesi.
Gebaeude am Potsdamer Platz in Berlin spiegeln sich in einer Glasscheibe vor einem Plakat der 55. Berlinale in Berlin am Freitag 21. Januar 2005. Die 55. Berlinale findet vom 10. bis 20. Februar 2005 in Berlin statt. (AP Photo/Markus Schreiber)

Berlinale maratonu başladı 11.02.2005

Berlin Film Festivali, Berlinale başladı. İngiliz – Fransız ortak yapımı “Man to Man” adlı filmle başlayan festival 20 Şubat’a kadar devam edecek.