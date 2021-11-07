William Shakespeare, İngiliz yazar. Günümüze çok sayıda oyun, şiir ve öykü bırakmıştır. Aralarında "Romeo ve Juliet" ve "Hamlet"in de bulunduğu oyunlar birçok ülkede ilgi görmeye devam etmektedir.

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