 Weber′in seçim vaadi Türkiye′nin AB üyelik sürecini sonlandırmak | AVRUPA | DW | 04.11.2018

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AVRUPA

Weber'in seçim vaadi Türkiye'nin AB üyelik sürecini sonlandırmak

Avrupa Komisyonu Başkanlığına talip olan Alman siyasetçi Manfred Weber, bu göreve seçilirse Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırmak istediğini söyledi.

Avrupa Halk Partisi'nin Grup Başkanı Manfred Weber

Avrupa Halk Partisi'nin Grup Başkanı Manfred Weber

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) lideri Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi hâlinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini sonlandıracağını söyledi. Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu Başkanı olmak isteyen Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, Bild am Sonntag gazetesinin sorularını yanıtladı.

Gazete, "EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu'nun başkanı olmak istiyorsunuz. Jean-Claude Juncker'den neyi farklı yapardınız?” şeklinde bir soru yöneltti. Weber bu soruyu "Müstakbel Avrupa Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye'nin AB'ye olası üyeliği için yürütülen görüşmelere son verilmesi için uğraşırdım” diye yanıtladı. Türkiye ile "sıkı bir ortaklıktan” yana olduğunu vurgulayan Weber, "Ancak Türkiye'nin tam üyeliğinin olmayacağını açıkça ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

2014 yılından bu yana EVP Grup Başkanı olan Weber, daha önce de Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan açıklamalarda bulunmuştu.

Merkel'in çekilme kararı

Weber, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanlığını bırakacak olmasının Avrupa'yı etkilemeyeceğini de dile getirdi. Weber, "Avrupa ekonomik ve siyasi açıdan güçlü ve öyle de kalacak. Bu nedenle hiçbir kaygım yok” dedi. Merkel'in 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini hatırlatan Weber, Avrupa'da Merkel'e ve izlediği siyasete desteğin süreceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grubu oluşturan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi, gelecek hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak kongrede Mayıs 2018'de yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için liste başı adaylarını belirleyecek. Manfred Weber ve Finlandiya eski Başbakanı Alexander Stubb liste başı adaylığı için yarışıyor. EVP'nin yine en güçlü parti grubunu oluşturması hâlinde, liste başı adayının Avrupa Komisyonu başkanlığını Jean-Claude Juncker'den devralmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

DW,rtr,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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